Arancina Day: i latinensi sono tra gli italiani che la amano di più

In occasione dell’Arancina Day che cade proprio il 13 di dicembre, Deliveroo, tra le maggiori piattaforme on line per il servizio di consegna a domicilio del cibo, ha fornito alcuni dati circa le preferenze degli italiani in fatto di arancini.

Il tipico street food siciliano, riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali come prodotto agroalimentare tradizionale italiano, è una palla o un cono di riso impanato e fritto farcito nella sua versione classica con ragù, piselli e caciocavallo, ma col tempo è diventato un piatto versatile dai condimenti più disparati e gustosi.

Deliveroo ha fatto sapere che sono più di 2700 i ristoranti e supermercati presenti sulla piattaforma che offrono arancine ai clienti, il 23% in più rispetto all’anno scorso, questo dimostra che gli italiani amano questo prodotto e lo richiedono sempre di più, portando diverse aziende a inserirlo nel loro menù.

Nella classifica delle 10 città che ordinano un maggior numero di arancine c’è anche Latina che è al secondo posto dietro Salerno. A quanto pare i latinensi amano molto lo street food siciliano.

Ecco la classifica completa delle 10 città con più ordini di arancine, rispetto al volume totale degli ordini:



1. Salerno

2. Latina

3. Napoli

4. Pescara

5. Roma

6. Torino

7. Milano

8. Bergamo

9. Busto Arsizio

10. Firenze