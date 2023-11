Presentata la Guida Michelin 2024: sono i tre ristoranti stellati nella provincia pontina

È stata presentata in questi giorni la Guida Michelin 2024 una vera e propria istituzione che premia le eccellenze della cucina italiana attraverso le famose stelle.

Le stelle sono dei riconoscimenti che vengono assegnati annualmente dopo una serie di visite nei vari ristoranti da parte degli ispettori Michelin, ex professionisti della ristorazione, che giudicano l’eccellenza della cucina, la coerenza del menù, la scelta delle materie prime, la padronanza delle tecniche. Ogni anno i giudizi possono essere rivisti perché gli ispettori, in maniera anonima, tornano più volte e assaggiano più piatti possibili, in modo da avere una idea più completa della cucina di un ristorante.

Non è facile ottenere una stella, dunque confermare quelle assegnate è sempre un gran traguardo perché significa mantenere un livello di eccellenza, che non va dato per scontato.

Nella guida Michelin di quest’anno per la ristorazione pontina ci sono tre importanti conferme per il ristorante AcquaPazza di Ponza, Materia Prima di Pontinia ed Essenza di Terracina che anche per il 2023 hanno mantenuto la loro stella Michelin.

Tre ristoranti di grande livello che tengono alta la bandiera della ristorazione pontina, chissà se nei prossimi anni ne saranno assegnate di nuove?