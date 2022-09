Bassiano, il paese del "prosciutto" a forma di spirale

In provincia di Latina, immerso tra i Monti Lepini sorge Bassiano, un borgo medievale arroccato, nonché patria dell'umanista Aldo Manuzio. Noto ai più per il suo celebre prosciutto (il prosciutto di Bassiano, appunto), questo paesino vale una visita per la sua struttura a spirale, per la sua storia, per i suoi luoghi sacri e per le numerose escursioni che partendo da qui è possibile fare.

Ancora oggi Bassiano ha mantenuto l'aspetto di un villaggio medievale. Circondato da una maestosa cinta muraria che risale al XII-XIII secolo, è caratterizzato da vicoli, scorci, scale che portano al punto più alto: la piazza della Torre e la chiesa di Sant'Erasmo.

Bassiano è situato su una collina circondata dal Monte Semprevisa (vetta più alta dei Monti Lepini), con intorno tutto verde, montagne, boschi che fanno sembrare questo borgo sospeso nel tempo. Non c'è angolo di Bassiano da cui non sia possibile scorgere un suggestivo panorama.

Cosa vedere a Bassiano

Bassiano è ricca di luoghi sacri da visitare, come il Santuario del Crocifisso, in cui si trova la scultura del Crocifisso del Pietrosanti e il Santuario della Trinità. Per gli amanti della geologia, dei dinosauri, dei fossili, vale la pena una visita al Laboratorio Horst, un laboratorio di geologia che studia l'origine del pianeta terra e conserva, al suo interno, le impronte dei dinosauri di Sezze, il Plattenkalk di Bassiano e fossili ritrovati sul Monti Lepini e Ausoni.

Cosa mangiare a Bassiano

Il prosciutto è l'alimento più famoso di questa zona. Sì, vale la pena assaggiarlo per il suo gusto intenso. Da non sottovalutare anche le salsicce di Bassiano, aromatizzate con semi di finocchio e bucce di mandarino. Tra maggio e settembre è periodo di tarfufo: tra le ricette tradizionali spiccano la polenta al tartufo e le fettuccine al tartufo.

Ci sono diversi ristoranti a Bassiano dove poter mangiare, tra questi segnaliamo: "Semprevida" con una location immersa nella natura, "Ristorante Gelateria Belvedere", consigliato per cucina e gelato, e l'osteria e braceria "La taverna del brigante".

Come arrivare a Bassiano da Roma

Bassiano dista circa 22 km da Latina, per un tempo di percorrenza di 35 minuti. Procedere in direzione nord da Corso della Repubblica verso via Arrigo Serpieri; prendere via Epitaffio e viale della Stazione in direzione di via Valvisciolo. Proseguire fino a Bassiano.