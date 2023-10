Concerto improvvisato di Biagio Antonacci in vacanza a Ventotene

È sempre più diffusa l’abitudine, per chi ne ha la possibilità, di andare in vacanza a settembre, se non a ottobre: i prezzi più bassi, pochi i turisti in giro, le temperature ancora gradevoli e qualche volta si hanno delle belle sorprese.

È il caso di chi ha scelto lo scorso fine settimana per godersi il caldo di fine settembre e visitare la splendida Ventotene, perché oltre a immergersi in un vero e proprio paradiso di bellezze naturali, storiche e artistiche si è potuto imbattere in un concerto inaspettato quanto improvvisato: si è esibito in nella suggestiva piazza del Castello un emozionato Biagio Antonacci.

Il cantautore milanese, infatti, ha intonato per i fan accorsi intorno a lui e ai suoi amici due grandi successi: “Se io, Se Lei” e “Sognami” cantata metà in italiano e metà in francese in onore di alcuni turisti stranieri presenti.

Un Secret Show come lo chiama Biagio Antonacci stesso nei suoi post sui social che è una pratica che tanti cantanti e gruppi famosi hanno reso celebre (tra i vari esempi, gli U2 con l’iconico show sul tetto di una rivendita di alcolici di Los Angeles divenuto poi il video del successo “Where The Streets Have no Name”).

Dunque un momento di intima condivisione di musica ed emozione che si è chiuso con l’augurio di “buone vacanze” da parte di Antonacci.

Ma l’apprezzamento dell’isola pontina non finisce qui, perché il buon Biagio ha postato anche un altro video in cui si gode lo spettacolo mozzafiato di Ventotene cantando a bordo dello yacht a noleggio con il quale ha raggiunto l’isola una sussurrata versione di “Se io Se lei”