Il magico Natale in 10 borghi della provincia di Latina

C'è un Natale diffuso in provincia di Latina. Le luminarie, i villaggi natalizi, i mercatini, le case di Babbo Natale donano allegria nei borghi del territorio pontino. Dal mare all'entroterra tanti sono gli appuntamenti da non perdere, tanti i paesi che vale la pena visitare sotto le Feste per vivere una vera magia, sorprendere i più piccoli e far tornare bambini i più grandi.

Da Sermoneta a Sabaudia, da Sperlonga a Gaeta, ecco 10 borghi da visitare in provincia di Latina a Natale.

Natale a Sermoneta

A Sermoneta, come ogni anno, cala un’atmosfera di altri tempi, come di un luogo sospeso che accoglie e culla: tra i suoi vicoli antichi, le piazzette addobbate, le luminarie artistiche che seguono il percorso dei visitatori e ovviamente i tanti presepi artigianali disseminati nelle nicchie e in vari spazi aperti al pubblico.

Suggestivi gli addobbi nel centro storico, oltre ad una serie di eventi in programma: visite guidate, cacce al regalo e persino una giornata a casa di Babbo Natale. Non mancheranno i concerti, le mostre – i presepi artigianali a palazzo Caetani, l'arte sacra alla chiesa di San Michele o all'università agraria, all'Abbazia di Valvisciolo, le tombolate con i bambini, i mercatini artigianali e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Fondi

Fitto il calendario degli appuntamenti natalizi a Fondi. Iniziative per tutti i gusti e per tutte le età che animeranno il centro storico fino alla Befana: antichi sapori natalizi, rassegne gastronomiche e tradizionali, come “Caro Babbo Natale”, il premio di poesia “Libero de Libero”, “Brunello a Palazzo”, i concerti di Natale e Capodanno e il Premio Persona dell’Anno. Presso il chiostro di San Domenico, sarà possibile ammirare il presepe artigianale ricco di grandi capolavori del Maestro Marcello Cassoni visitabile fino all’8 gennaio. Torneranno anche i presepi viventi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Maenza

Al Castello Baronale di Maenza è arrivato il Natale: per tutto il periodo festivo, ogni weekend, ci sarà tanto divertimento per grandi e piccini. Al suo interno si potranno visitare mercatini natalizi, ascoltare i racconti degli elfi cantastorie e inoltre animazione, spettacoli dal vivo per creare l’atmosfera giusta per sognare e tornare bambini. Non mancheranno laboratori creativi per i più piccini, l’incontro con Babbo Natale, l’angolino dove spedire le proprie letterine e per la gioia di tutti un’area street food dove rifocillarsi tra un divertimento e l’altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Formia

Fino all’8 gennaio si potrà passeggiare tra i mercatini natalizi del Xmas Village presso la Villa Comunale, ammirare i presepi nel Borgo di Castellone e l’incredibile presepe galleggiante al Cisternone Romano, per i più piccini non mancherà un Villaggio Magico alla Torre di Mola. Oltre il divertimento di grandi e piccini non si dimenticano le tradizioni come l’Accensione del Ceppo Natalizio in programma per la Vigilia, il Concerto di Capodanno nella notte di San Silvestro e il presepe vivente di Maranola, giunto alla sua 48° edizione, che si terrà il 26 dicembre, e il 1 e 6 gennaio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale Apriliano

Ricco programma di eventi anche per il Natale Apriliano. Tante iniziative culturali, tanta solidarietà, divertimento e intrattenimento per grandi e piccini. In Piazza Roma il cuore dei festeggiamenti con il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio e le luminarie. In programma anche il Mercatino di Natale lungo corso Giovanni XXIII, il Mercatino dell’usato e dell’artigianato in piazza Roma, via dei Lauri e presso l’area antistante la Biblioteca Comunale ed il caratteristico Mercatino delle Pulci. Torneranno i Babbi Natale in Vespa, la mostra “Presepi…amo in Aprilia” e tante altre iniziative. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale Cisternese

Il Natale si accende anche a Cisterna di LAtina con le luminarie in Corso della Repubblica e Palazzo Cartani. Tornano il suggestivo Presepe alle Grotte che, come ogni anno, richiamerà visitatori da tutta la provincia. La Corte del palazzo si abbellirà delle creazioni degli alunni delle scuole dell’Infanzia e della Primaria di Cisterna per Presepi in concorso, con la premiazione del più votato prevista per sabato 7 gennaio 2023. Palazzo Caetani si trasformerà nel Villaggio di Babbo Natale e accoglierà bambini e adulti. Gli eventi del Natale Cisternese proseguiranno fino all’8 gennaio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Sabaudia

Sabaudia è addobbata di splendide luminarie e presenta una serie di iniziative all'insegna del divertimento di grandi e piccini. E' il Sabaudia Christmas Time: un fitto calendario di eventi nel cuore della città, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, una mostra di presepi all’interno del Palazzo Comunale e il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Comune. In piazza Minerva in Piazza ci sarà l'esposizione di opere artigianali e tradizionali locali a cura dell’Associazione Minerva. Per tutto il periodo natalizio, inoltre, il centro sarà animato da musica dal vivo, spettacoli, reading e animazione per i bambini, anche nelle giornate di Natale e della Befana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Sperlonga

Natalis è la manifestazione che porta nello splendido borgo medievale sul mare musica, spettacoli dal vivo, mostre e ovviamente tradizioni: dal presepe del porto, al Capodanno in piazza, fino alla festa della Befana che concluderà le celebrazioni. Una manifestazione organizzata nel rispetto dell’ambiente e il benessere dei cittadini, con una forte propensione all’ecosostenibilità e al risparmio energetico, motivo per cui il Comune ha deciso di diminuire le luminarie, che saranno comunque suggestive e creeranno la calda atmosfera natalizia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Minturno Scauri

Un periodo festivo ricco di eventi quello organizzato dal Comune di Minturno per la XVII edizione di Natale al Castello. Un Natale di Luci al Borgo e al Mare con tantissimi saranno appuntamenti al Castello Baronale che ospiterà mostre, incontri con autori, spettacoli teatrali per grandi e piccini, incontri di approfondimento culturale, ma anche cinema, mostre di presepi oltre alla Casa Incantata di Babbo Natale e il villaggio glaciale. Sul lungomare ci sarà il Villaggio di Babbo Natale, le luminarie con i personaggi Disney nella villa Comunale e animazione e artisti di strada nei fine settimana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Natale a Ponza

Anche Ponza celebra le festività natalizie con un ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco: fino al 6 gennaio si terranno concerti, eventi in piazza, mercatini e spettacoli per adulti e bambini. Le luminarie nella piazza principale dell’isola, l'albero di Natale altro 5 metri, l’arrivo di Babbo Natale il 25 dicembre e successivamente l’arrivo della Befana e dei Re Magi il 6 gennaio. Non mancheranno itinerari di Trekking Natalizio verso il Monte Guardia e il Fieno, prevista l’apertura straordinaria delle Cisterne Romane della Dragonara e il presepe vivente. [TUTTE LE INFORMAZIONI]