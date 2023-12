Il calendario della Terra Pontina: un anno tra le bellezze della Via Appia Regina Viarum

Torna anche quest’anno il calendario della Terra Pontina, una iniziativa ideata e curata da Mauro Nasi ed edito dall’Associazione Sintagma nell’ottica di valorizzare e promuovere il territorio e gli artisti locali.

Quest’anno il calendario sarà dedicato alla Regina Viarum: l’Appia che attraversa la provincia pontina da Cisterna a Minturno. Le bellezze paesaggistiche e architettoniche che si possono ammirare percorrendo l’Appia sono state ritratte da 13 artisti pontini: Maria Pia Biagini, Jessica Brighenti, Luciano Cisi, Clementina Corbi, Giancarlo De Petris, Valentina D'Onofrio Nahima, Natasha Kulbakina, Clelia La Gioia, Valerio Libralato, Kalúa Partipilo, Tiziana Pietrobono, Arianna Squicquaro, Franco Turco.

Per tutto il 2024 ogni mese si potranno ammirare le bellezze del nostro territorio: dai mosaici di Tres Tabernae e il passaggio di San Paolo, al ponte sul Canale Mussolini, dal Foro Appio che si affaccia sul Canale Linea Pio, al lago di Ninfa su cui si specchiano i magnifici colori del Giardino e torre del castello, dal Golfo di Gaeta e la tomba di Cicerone visti dalla collina dell’Acervara a Formia, ai suggestivi siti archeologici di Norba e Minturnae, dal teatro di Terracina tornato al suo splendore, alla Torre di Mola, il tratto di Appia antica nella valle di Sant’Andrea tra Itri e Fondi, Tripontium, il Passo di Portella, il Casale di Mesa e il mausoleo di Clesippo.

Data la valenza del progetto la Provincia di Latina ha contribuito alla realizzazione del calendario inserendolo tra le iniziative a supporto della candidatura dell’Appia Regina Viarum come patrimonio dell’Umanità.

Il calendario, nel formato 32x23 e stampato su carta di pregio, potrà essere ritagliato per conservare e incorniciare le 13 illustrazioni che immortalano la Via Appia in terra pontina.

Il calendario sarà presentato per la prima volta sabato 16 dicembre alle ore 18.00 presso lo spazio eventi del MUG Museo Giannini di Latina, si potrà acquistare nelle librerie e maggiori edicole di latina e si potrà ordinare fuori latina in tutte le librerie fisiche e store online.