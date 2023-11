Camerieri per una sera: grande successo per l’iniziativa che vede protagonisti ragazzi autistici

È stata un grande successo la serata Co.Co. Aut che ha visto i ragazzi dell’associazione Liberamente diventare camerieri per una sera.

Un successo che conferma quello della prima serata organizzata e che apre le porte a eventi futuri. Una serata di grandi emozioni e orgoglio che arriva a completamento di un percorso iniziato qualche mese fa durante il campo estivo quando alcuni ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico sono stati guidati da due esperti in ambito di ristorazione del nostro territorio che li hanno seguiti con passione e professionalità, insegnando loro tutti i “trucchi” della sala.

Anthony, Claudio, Gabriele, Jonathan, Luigi, Stefano e Vittorio si sono messi in gioco e con serietà e allegria hanno portato a termine un servizio per più di 90 persone.

Tra i vari ospiti sono stati presenti anche il Sindaco di Fondi, il Vice Sindaco, l’assessore ai Servizi Sociali, i loro genitori e tanti altri sostenitori affezionati alle varie iniziative.

In tanti hanno aderito all’iniziativa e i loro volti sorridenti hanno dato coraggio e consapevolezza ai ragazzi, dimostrando come il territorio sia sensibile al tema dell’inclusione. Questa serata segna il successo di una sfida, che è anche una speranza, che ogni ragazzo possa in futuro avere pari opportunità e realizzare i propri sogni e i desideri e occupare un proprio posto nel mondo.

Un progetto che rientra nell’ottica del #dopodinoi e valorizza le capacità dei ragazzi nel modo più corretto e adatto a ciascuno di loro e fa capire che un domani potranno svolgere attività lavorative in totale autonomia.

I ragazzi e le loro famiglie, felici di questa esperienza, attendono già la prossima serata lavorativa.