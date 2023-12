Camilla Pandozzi partecipa a Verissimo insieme a Beppe Carletti

Nuove grandi soddisfazioni per la giovane Camilla Pandozzi: la cantautrice formiana che all’età di 13 anni ha avviato la sua avventura nel mondo della musica scrivendo musica e testi delle sue canzoni.

La talentuosa Camilla ha attirato subito l’attenzione su di sé tanto da aprire lo scorso giugno il concerto per i 60 anni di attività del Nomadi, storica band italiana, la più longeva al mondo dopo i Rolling Stones.

Il suo co-fondatore Beppe Carletti ha preso sotto la sua ala protettrice Camilla Pandozzi, diventando suo mentore e produttore e lavorando con lei al suo nuovo album. Due generazioni a confronto, l’esperienza di lui e la freschezza di lei che hanno già portato all’uscita del nuovo singolo di Camilla Illusioni che farà parte del suo primo album in uscita il 15 dicembre.

Beppe Carletti è stato ospite della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, lo scorso 9 dicembre per parlare della sua intensa carriera con i Nomadi e del cofanetto che la ripercorre uscito proprio in questi giorni. In questa occasione ha portato con sé la sua pupilla Camilla Pandozzi.

La stessa Camilla ha annunciato sui social con grande emozione la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 e soprattutto la sua gratitudine verso Beppe Carletti per la generosità con la quale le insegna a districarsi nel difficile mondo della musica.

Dopo l’intervista, Camilla, accompagnata al pianoforte da Beppe Carletti, ha riproposto una incredibile versione di Io Vagabondo, uno dei cavalli di battaglia dei Nomadi, canzone amata da generazioni diverse e ancora oggi cantata.

Dunque stiamo vedendo i primi passi della carriera di una giovane davvero talentuosa, non possiamo far altro che darle un in bocca al lupo e continuare a seguirla per conoscere i suoi prossimi progetti.

Per tutti quelli che non sono riusciti a vedere la puntata di Verissimo di sabato 9 dicembre, è possibile rivederla sul sito di MediasetInfinity.