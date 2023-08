Campioni pontini alla trasmissione RAI Reazione a Catena

Una puntata al cardiopalma quella che ha visto la squadra pontina dei Tarallini battere i campioni in carica da ben 28 puntate: stiamo parlando della trasmissione di RAI 1 Reazione a Catena presentata da Marco Liorni.

Il quiz in cui si devono indovinare le parole attraverso associazioni si supera non solo grazie alla cultura generale ma anche alla prontezza di riflessi e all’affiatamento tra i componenti della squadra. È stato così per i Tarallini formati da Carola, Gabriele ed Emanuela: i primi due pontini doc originari di Aprilia e la terza di Lanuvio.

Dopo un inizio incerto dovuto alla grande bravura dei campioni in carica, i Tarallini hanno stracciato “I DAI e DAI” nel gioco dell’Intesa Vincente indovinando ben 15 parole. I campioni in carica, molto forti a questo gioco erano riusciti quasi nel pareggio ma hanno sbagliato proprio nell’indovinare la parola fatidica, lasciando la scena ai Tarallini, nuovi campioni.

I tre ragazzi sono andati bene nel rush finale durante il quale avrebbero potuto aggiudicarsi ben 102 mila euro, ma purtroppo non sono riusciti a completare la catena di parole. Sono comunque campioni e torneranno per mantenere il loro primato nei giorni successivi. Riusciranno a confermare la loro vittoria e a portarsi a casa il montepremi?

Per chi non è riuscito a vedere la puntata in diretta, è possibile seguirla in streaming su Rai Play.