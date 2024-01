Carnevale 2024: tutte le date e i giorni di festa

Il Carnevale si sa non prevede vacanze e giorni rossi sul calendario, però è sicuramente una delle feste più attese dai bambini che possono mascherarsi, tirate i coriandoli e farsi bonari scherzi.

Oltre alle feste private anche i vari Comuni organizzano sfilate dei carri e parate di gruppi mascherati in particolare per i giorni di giovedì grasso, domenica di Carnevale e martedì grasso che chiude i festeggiamenti prima di iniziare il periodo di Quaresima prima della Pasqua.

Le date del Carnevale 2024

Quest’anno il giovedì grasso, primo giorno ufficiale del Carnevale 2024 cadrà l’8 febbraio, di conseguenza la domenica sarà 11 e il martedì grasso cadrà il 12 febbraio. Il 13 febbraio sarà il Mercoledì delle ceneri, che darà inizio alla Quaresima. Il martedì grasso è l’ultimo giorno di Carnevale, in cui si è soliti nel corso della serata bruciare il simbolo del Carnevale.

Perché Carnevale non viene sempre lo stesso giorno?

Le date del Carnevale dipendono dalla Pasqua, di solito la festa più colorata dell’anno cade circa sei settimane prima di Pasqua per la precisione 47 giorni prima. La data della festività cattolica invece si calcola prendendo come riferimento la domenica successiva alla prima luna piena di primavera quindi sempre in un periodo che va tra la fine di marzo e le prime settimane di aprile.

Che origini ha la festa di Carnevale?

La festa di Carnevale deriva da antichi festeggiamenti in onore della primavera, si fanno risalire le origini del Carnevale alle feste dionisiache greche o ai saturnali romani. Erano feste in cui ci si lasciava andare, ogni cosa perdeva il suo consueto ordine e ci si poteva abbandonare a scherzi, libertà di vario tipo e al caos. In questo la maschera era utile a nascondere la propria identità e a dimenticare per qualche giorno le divisioni tra classi sociali e le disparità tra uomini, donne, schiavi ecc. Un momento liberatorio e pieno di gioia che precede il periodo di digiuno e raccoglimento della Pasqua. Infatti con il Cristianesimo la festa non si è persa ed è strettamente legata alla Quaresima, che inizia con il Mercoledì delle Ceneri, giorno successivo al falò di Carnevale. La sera del martedì grasso, quando ancora tutto è concesso, anche i lauti banchetti, la festa arriva al suo culmine e il giorno dopo, si inizia a fare ammenda per tutto quel che si è combinato. Da qui anche il celebre detto “cospargersi il capo di cenere”.