Carolina Morace conquistata dalle delizie della cucina pontina sul lungomare di Latina: il ristorante “Il Tarantino” ha dato un bell'assist, stavolta culinario, all'ex c.t. e centravanti della Nazionale deliziandola con le sue prelibatezze con i profumi e i sapori del Mediterraneo. Prodotti di prima scelta, garantiti con la provenienza certificata e la freschezza di pesce, crostacei e frutti di mare.

Lo staff del ristorante ha voluto immortalare la visita della più grande calciatrice italiana di tutti i tempi con una foto ricordo, dove Carolina Morace dona loro il pallone ufficiale di Europa 2024 con una dedica speciale. “Latina è una bellissima città con tante potenzialità ancora inespresse– ha detto Carolina Morace – in questa giornata nel capoluogo pontino, che mi ha visto impegnata in tanti incontri nel mio tour elettorale, ho apprezzato la gentilezza e la simpatia della comunità di Latina. Un ringraziamento allo staff del ristorante Il Tarantino che mi ha cullato a tavola con delle vere prelibatezze”.

Candidata alle lezioni europee con il Movimento 5 Stelle, Carolina Morace ha annunciato che si batterà per i diritti con la stessa grinta e determinazione in cui si batteva nelle aree di rigore. “Meno armi più diritti. Questo sarà il mio impegno. C'è una cosa che più di ogni altra voglio portare in Europa: la voce di coloro che chiedono di porre fine alla guerra.Voglio portare in Europa le battaglie e i valori in cui credo, a partire proprio dai diritti, la pace, la sostenibilità. L'Europa deve tornare protagonista e io, come tutto il M5S, saremo in prima linea per difendere e promuovere la pace”.

Icona indiscussa e straordinaria del calcio italiano, in carriera si è sempre contraddistinta non solo per i suoi gol ma anche per serietà, professionalità, stile e esempio per i giovani. “Devo molto allo sport e, in particolare, al mondo del calcio. Da calciatrice prima e da allenatrice e testimonial dopo, ho avuto l'opportunità di conoscere il mondo e di confrontarmi con differenti approcci allo sport e alle politiche dell'attività fisica e motoria. Ho deciso di candidarmi con il M5S per portare i valori progressisti in cui credo anche in Europa. Diritti, inclusione e tutele per gli ultimi sono i punti che devono tornare al centro dell'agenda europea”.