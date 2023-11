La chef Chiara Panozzo, da Terracina alla conquista di Verona e oltre

È di Terracina la giovane chef (classe 1994) che sta facendo parlare di sé rivoluzionando la cucina di carne veronese: si tratta di Chiara Pannozzo, le cui imprese culinarie sono state ben illustrate su Cibo, il magazine di Today dedicato al mangiar bene.

Una chef dai tanti primati e particolarità, una dei pochi under 30 ad avere alle spalle esperienze in cucine di altissimo livello, che ama cucinare interiora e frattaglie abbinandole a cotture delicate e ingredienti provenienti da tutto il mondo.

Ha lasciato la città natale subito dopo aver finito l’alberghiero per continuare a imparare e fare esperienze diverse. La sua passione per la cucina l'ha portata da subiti lontano: ben presto è approdata in TV partecipando nel 2016 al famoso talent Hell’s Kitchen, qui ha conosciuto Eugenio Roncoroni, chef italo-americano dal quale ha imparato a cucinare bene la carne e in particolare il quinto quarto. Si è appassionata così alla cucina delle interiora, sulla quale ogni giorno ancora impara e scopre cose nuove.

Dopo aver fatto parte della brigata di Carlo Cracco, torna a Terracina dove gestisce tutta la squadra della Bottega Mastrilli nel cuore della città, all’inizio di quest’anno arriva il trasferimento a Verona, dove adesso dirige il Bue Nero, steak house dei fratelli Ilenia e Riccardo Dalfini.

Con Chiara Pannozzo il Bue Nero è passato da una cucina più tradizionale a una più ricercata, nelle preparazioni come nella scelta delle materie prime. La carne è sempre il pezzo forte della Chef Pannozzo, ma il suo quid in più è l’abbinamento con le verdure come il cervello di vitella in foglia di vite alla brace o la tostada di ceci con cuore marinato, le nuggets di animelle in salsa hoisin e la xò cinese. Ma Pannozzo è bravissima anche con i primi, con la pasta tirata rigorosamente a mano, e i dolci, non piccoli assaggi da ristorante gourmet, ma porzioni vigorose come la sua cucina.

E se alla sua età ha raggiunto tanti obbiettivi che taluni chef impiegano decenni a raggiungere, non si sente affatto arrivata e continua a imparare e sperimentare, in questo momento si dedica all’abbinamento tra carne e pesce e non è detto che si fermi qui.