Circeo: la docuserie in prima serata su RAI 1

La docuserie che racconta il “massacro del Circeo” diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli arriva in TV proprio in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre).

“Circeo”, girata in terra pontina, è una serie in tre puntate premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie, e andrà in onda di martedì il 14, 21 e 28 novembre in prima serata, alle 21.30.

Il tragico, efferato e molto discusso evento di cronaca accaduto nel 1975 viene raccontato insieme al processo che ne seguì e lo scalpore che sollevò, il tutto dal punto di vista femminile: delle vittime, della sopravvissuta Donatella Colasanti, delle avvocate che la difendono.

La serie, prodotta da prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, Paramount Television International Studio e Paramount, fonde il racconto privato della vittima e del modo in cui hanno cercato di lasciarsi alle spalle questa tragica esperienza e il racconto pubblico di come il massacro del Circeo ha colpito l’opinione pubblica ed è stato uno spartiacque non solo nel cammino di emancipazione delle donne italiane, ma anche della revisione della legge sulla violenza sessuale allora considerata un crimine contro la morale pubblica invece che un crimine contro la persona.

La storia, tristemente famosa, racconta del tragico destino di due giovani ragazze Donatella Colasanti (interpretata da Ambrosia Caldarelli) e Rosaria Lopez (Adalgisa Manfrida), che accettano di uscire con dei ragazzi della cosiddetta “Roma bene”, ignorando assolutamente che una innocente passeggiata si trasformerà in un incubo dal quale solo una di loro sopravvivrà con ferite dell’animo che probabilmente porterà per sempre con sé. Le ragazze infatti vengono portate nella villa al Circeo dei genitori di uno dei giovani, qui vengono sequestrate, picchiate e ripetutamente violentate finché non sono credute morte, rinchiuse in un portabagagli e poi gettate come spazzatura in viale Pola a Roma. Una delle due non ce la fa, l’altra oltre al trauma della terribile esperienza ha sopportato un lungo processo in cui, come purtroppo ancora oggi accade, la vittima di violenza sessuale subisce interrogatori ed è tenuta a dare spiegazioni quasi si fosse cacciata volutamente in una situazione del genere.

Nella fiction Donatella è affiancata dall’avvocatessa Teresa Capogrossi (Greta Scarano) personaggio di fantasia, che lavora prima per il noto penalista Fausto Tarsitano (interpretato da Enrico Ianniello) e poi per Tina Lagostena Bassi (interpretata da Pia Lanciotti), impegnata in prima linea per la riforma della legge sulla violenza sessuale.

La serie copre l’arco temporale che va dal giorno che precede il delitto (29 settembre 1975) fino al processo di secondo grado (ottobre 1980) e affronta i passaggi cruciali del percorso di Donatella Colasanti che da giovane inconsapevole e vittima, suo malgrado protagonista su tutti i giornali e telegiornali nazionali, si trasforma in una donna consapevole di sé che rivendica il diritto di essere sé stessa, di commettere errori, di autodeterminarsi.

Una docuserie di grande attualità non solo perché racconta uno snodo storico decisivo per la nostra società, usi e costumi degli anni 70/80 ma anche una cultura maschilista che alimenta ogni forma di violenza di genere purtroppo oggi lontana dallo scomparire.