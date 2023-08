Sperlonga tra le località più amate, anche da Ciro Immobile

Ormai si sa il mare cristallino e le spiagge dorate della provincia pontina sono sempre più amate da vip e turisti: luoghi come Ponza, Gaeta, Sabaudia sono tra i più ricercati del Lazio dai turisti, e Sperlonga è tra le mete preferite degli italiani per questo Ferragosto 2023.

Tra i visitatori che si sono goduti il bel mare di Sperlonga il 15 agosto scorso c’è stato anche Ciro Immobile, calciatore di punta della Lazio.

Ciro Immobile non è nuovo in queste zone, in questi anni ha dimostrato numerose volte di amare la costa pontina visitando anche Sabaudia, Terracina e San Felice.

Il bomber biancoceleste, complice la partita commemorativa in onore del compianto Vincenzo D’Amico che si è tenuta a Latina la scorsa settimana, si è trattenuto in terra pontina per godersi qualche giorno di vacanza prima dell’inizio del campionato.

In questi ultimi giorni d’estate infatti la sua famiglia, la moglie Jessica Melena e i loro quattro bambini, sono infatti a Sabaudia e il calciatore farà su e giù da Roma dove si sta allenando in vista della partita di domenica.

Per Ferragosto la famiglia Immobile si è recata al lido Riva San Rocco sulla splendida spiaggia di Sperlonga, dove ha passato in relax la giornata, il bomber non ha disdegnato di incontrare tifosi, fan e semplici curiosi, con disponibilità e gentilezza.

Ad annunciarlo sui social gli stessi gestori dell’esclusivo stabilimento che hanno ringraziato il capitano di aver passato il Ferragosto insieme.