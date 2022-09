Quali sono i cognomi più diffusi a Latina? La classifica

Quali sono i cognomi più diffusi nella città di Latina? E in provincia? E in tutto il Lazio?

Se anni fa si prendeva l'elenco telefonico per individuarli, oggi ci si affida al web. C'è un sito, infatti, che se ne occupa e si chiama Cognomix. Consultandolo è possibile vedere la classifica - periodicamente aggiornata - dei cognomi più diffusi in Italia, con classifiche dettagliate per regioni, province e comuni.

A Latina città, i cognomi più diffusi sono Rossi, Russo, Comune, Ricci e Infascelli. Rientrano nella top 10 anche Immobiliare, Rocco, Dalla, Mancini e Conte. Allargandoci a tutta la provincia, cambia leggermente l'ordine e Conte e Mancini rientrano nella top 5. Ampliando ancora un po' l'area e comprendendo tutto il Lazio, ai primi 10 si aggiungono Proietti, Luca, Bianchi, De Angelis e De Santis.

I 20 cognomi più diffusi a Latina

Rossi (127)

Russo (125)

Comune (101)

Ricci (90)

Infascelli (79)

Immobiliare (77)

Rocco (67)

Dalla (67)

Mancini (64)

Conte (63)

Marangon (63)

Brogi (57)

Rosa (54)

Coluzzi (51)

Coop (51)

Raponi (50)

Bruno (49)

Romano (47)

Fusco (47)

Testa (47)

I 20 cognomi più diffusi in provincia