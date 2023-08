Come ordinare i libri scolastici con un click e farseli recapitare a casa

Si avvicina l’inizio delle scuole e mentre i ragazzi sono alle prese con la scelta del diario e degli accessori, sui genitori grava il peso, economico e non solo, dell’acquisto dei libri scolastici.

Una volta erano proverbiali le file nelle librerie, gli ordini di libri che non arrivavano mai e le spese di veri e propri capitali per assicurare una formazione di base ai propri figli.

Oggi fortunatamente internet e le nuove tecnologie ci vengono incontro e facilitano la vita di molti. Non solo, in alcuni casi offrono anche sconti e agevolazioni come lo spedire direttamente a casa e in pochissimo tempo i libri che occorrono. Grazie ad Amazon è possibile acquistare i libri di scuole elementari, medie e superiori di tutte le scuole della provincia con un solo click.

Acquistare i libri su Amazon

La procedura è molto semplice, ecco come ordinare i libri scolastici su Amazon

1. Cliccare sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Scegliere sulla colonna a sinistra regione, provincia e comune

3. Scegliere il tipo di scuola (elementari, medie o superiori)

4. Selezionare la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

5. Cliccare su classe e sezione di frequenza

6. Spuntare i libri già in possesso o che non interessano

7. Confermare l’ordine: entro qualche giorno i libri per l’anno scolastico in corso saranno recapitati a destinazione

Diritto di recesso Amazon

Sarà possibile restituire (senza doverne specificare il motivo) i libri scolastici acquistati entro 30 giorni, se venduti e spediti da Amazon.it.

Offerta Promo Prime Student

Solo per gli studenti universitari è possibile iscriversi a Prime Student, l’abbonamento che assicura tutti i benefici di Amazon Prime ma a un prezzo super conveniente. Gli studenti non solo avranno a disposizione un periodo di prova di 90 giorni senza costi aggiuntivi, ma l’abbonamento annuale sarà solo di 24,95 euro

Grazie a Prime Student avrai:

• Consegne rapide illimitate di un giorno su oltre 2 milioni di prodotti

• Prime Video per vedere film e serie tv in streaming

• Prime Music per ascoltare oltre 2 milioni di brani in streaming senza pubblicità e scaricarli così da ascoltarli anche senza connessione

• Twitch Prime ogni mese nuovi contenuti addizionali

• Sconti esclusivi su una selezione di prodotti

• Prime Reading per leggere centinaia di ebook

• Amazon Photo mette a disposizione un spazio di archiviazione illimitato