Cori, una delle più antiche città del Lazio si trova in provincia di Latina

Cori, anticamente nota come Cora dei Volsci, è un borgo in provincia di Latina che sorge di fronte al Monte Lupone e che cela una storia lunga secoli, molto affascinante.

Siamo in una delle più antiche città del Lazio, dove ancora oggi sono visibili resti di epoca romana. Nonostante le devastazioni che l'hanno interessata nei secoli, questo borgo ancora oggi conserva la sua struttura medievale fatta di stradine, portici, scalinate; è ricca di reperti archeologici e vanta due templi di origine romana.

Cosa vedere a Cori

Nel punto più alto del paese si può ammirare il tempio di Ercole, risalente all'epoca romana. Qui si trova anche l'antico tempio di Castore e Polluce, Da non perdere il ponte romano della Catena che risale al I secolo a.C., caratterizzato da un solo arco alto 20 metri circa. Da visitare il Museo della Città e del Territorio, che conserva un ciclo scultoreo di 27 capitelli marmorei.

Passeggiando per le stradine del borgo, inoltre, si incontra il bellissimo Oratorio della Santissima Annunziata, un vero capolavoro in cui si possono ammirare numerosi affreschi; le pitture, eseguite tra il 1422 e il 1460, coprono interamente le pareti della mononave e videro il susseguirsi di diversi pittori e, quindi, di diversi stili. C'è poi la chiesa di Sant'Oliva, le cui pareti affrescate risalgono al XV secolo.

Cosa mangiare a Cori

Il prosciutto al vino di Cori è senza dubbio il prodotto più amato e famoso di questo borgo. Si tratta di un prosciutto speziato, con salvia e rosmarino (spezie tipiche del territorio). Prima di essere cotto al formo, viene fatto stagionare per 16 mesi, la coscia di suino viene avvolta nel fieno di erba medica, salvia, rosmarino e immersa nel vino. Passa per Cori la strada dei vini della provincia di Latina. Qui è ottimo l'olio extra vergine di oliva Colline Pontine DOP. Famosi i kiwi della zona.

Diversi i ristoranti dove mangiare a Cori, tra questi: De Novo e D'Antico, Jo botto, Cincinnato Wine Resort, Ristorante Zampi, Trattoria da Checco, Ristorante Caffè del Cardinale.

Dove dormire a Cori

Diverse anche le soluzioni per dormire a Cori, più o meno economiche, più eleganti o più rustiche. Tra queste segnaliamo: Molino'7Cento Charme & Resort, La terrazza, Bed & Breakfast Le Piazze, Cincinnato Wine Resort e Agriturismo Castello Santa Margherita.

Come raggiungere Cori da Latina

Cori dista circa 25 km da Latina, per un tempo di percorrenza di circa 30 minuti. Procedere in direzione nord da C.so della Repubblica verso Via Arrigo Serpieri

2 min (400 m). Prendere via Epitaffio, Str. Congiunte Destre, Str. Podgora, Str. Eschido e Via le Pastine in direzione di Circonvallazione Antonio Gramsci fino a Cori.