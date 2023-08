Tartarughine sul litorale pontino: cosa fare se si avvistano nidi, uova e neonati

Sono già diversi anni che, a seguito del drammatico innalzamento delle temperature delle acque marine, si registra una costante crescita del numero di nidi di tartaruga, soprattutto della Caretta Caretta, lungo le coste nel Lazio.

Ogni anno ci sono nuovi record di nascite: solo lungo la costa pontina sono stati trovati ben 8 nidi durante gli ultimi mesi e domenica scorsa è arrivata la segnalazione di una bambina che ha avvistato una tartarughina appena nata che si dirigeva verso il mare proprio a foce Verde.

TartaLazio, una rete ideata e coordinata dalla Regione Lazio per il recupero, il soccorso, l’affidamento e la gestione delle tartarughe marine, tiene sotto stretto controllo i nidi che vengono segnalati ma non è sempre è possibile vedere le femmine di Caretta Caretta deporre le uova e può capitare ciò è successo a Foce Verde proprio in questi giorni.

Dopo la segnalazione della bambina, sono partite immediatamente le ricerche del nido a Foce Verde: ogni sera TartaLazio spiana quel tratto di spiaggia per monitorare gli spostamenti di eventuali altre tartarughine che lasciano i segni sulla sabbia quando, una volta schiuse le uova tentano, seguendo il loro istinto, di raggiungere subito il mare.

È importante però tenere dei comportamenti responsabili in caso di avvistamento di tartarughe appena nate o di interi nidi affinché questi esserini appena venuti al mondo possano iniziare la loro avventura in mare.

Dato che ad agosto è prevista una intensificazione delle nascite, Tartalazio, in collaborazione con Parchi Lazio, ha lanciato una campagna che spiega cosa fare nel caso si vedano delle tartarughine emergere dalla sabbia o si assista alla schiusa delle uova:

• Non toccarli per nessun motivo;

• Avvisare la Capitaneria di porto al numero Verde 1530;

• Non fare alcun rumore e se si vogliono fare foto non utilizzare alcun flash;

• Non illuminarli con lampade o luce del cellulare perché la luce li disorienta e potrebbero non andare verso il mare;

• Lasciare che vadano tranquilli verso il mare. Loro sanno da soli come fare.

È importante che ognuno di noi faccia la sua parte per preservare l’equilibrio del nostro ambiente e rispettare le vite delle tartarughine.

TartaLazio nel corso dell’estate si occupa infatti di ricercare, individuare e monitorare i nidi delle tartarughe, non solo per proteggerli e consentire ai piccoli di raggiungere il mare incolumi, ma anche di raccogliere dati che permettano di prendersi cura di questi animali in modo sempre più efficiente.

In inverno l’attività di TartaLazio è quella di prestare soccorso alle tartarughe che vengono ferite dai rifiuti gettati in mare, da lenze e reti fantasma abbandonate in acqua e dall’inquinamento.

La rete vede collaborare diversi Enti come le capitanerie di porto, le aziende sanitarie locali, aree protette nazionali e regionali, carabinieri/forestali, associazioni ambientaliste, del turismo balneare e i volontari. In particolare l’attività dei volontari, che è quella di osservare e chiamare gli esperti in modo che intervengano in maniera tempestiva, è diventata fondamentale. Chiunque volesse ricevere maggiori in formazione e partecipare attivamente può inviare una email all’indirizzo email tartalazio@regione.lazio.it.