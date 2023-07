Visitando la provincia pontina: cosa vedere e cosa fare a Maenza

Maenza è il comune più esterno della provincia pontina che confina con quella di Roma (Carpineto Romano) a nord e con la provincia di Frosinone a est (Supino) è posto in una zona collinare dei Monti Lepini, a un’altezza di circa 360 metri dal livello del mare, e sulla Via Francigena del Sud e offre una spettacolare vista sull’agro pontino fino al mare, dove nelle giornate più limpide si possono ammirare le isole di Ponza, Ventotene, Palmarola, Zannone e Santo Stefano.

Storia

Sebbene ci siano testimonianze che la zona fosse abitata sin dall’età del bronzo, la storia narra che Maenza, insieme a Sonnino, Roccagorga e l’attuale Priverno, sia tra i paesi nati a seguito della distruzione dell’Antica Privernum, avvenuta nell’XI secolo a causa dell’invasione dei Saraceni. Gli abitanti furono costretti a spostarsi nelle zone limitrofe e a fondare nuovi centri abitati, da allora la cittadina si è sviluppata come centro rurale dalle antiche tradizioni contadine. Tra i celebri visitatori è ricordato San Tommaso d’Aquino che soggiornò nel Palazzo Baronale di Maenza durate il viaggio per Lione, dove si recava per partecipare al Concilio Ecumenico indetto da Papa Gregorio. Partito da Maenza si fermò presso l’Abbazia di Fossanova, dove morì nel 1274 senza poter raggiungere la meta francese.

Cosa vedere

Maenza è un paesino grazioso che non offre particolari attrazioni, ma che vale la pena visitare per godere della splendida atmosfera di altri tempi del suo borgo medievale arroccato sulla collina. A dominare il centro storico c’è il castello baronale, abitato da importanti famiglie nobili nel corso dei secoli: dagli Annibaldi ai Borgia, dagli Aldobrandini ai Doria Pamphili, dai Borghese ai Pecci. Nato come una torre di avvistamento nel XII secolo il palazzo ha poi subito numerosi ampliamenti, oggi ospita il Museo del Paesaggio, con tantissime riproduzioni di paesaggi limitrofi, cartine storiche dei Monti Lepini e della palude pontina. Passeggiando per il centro storico, oltre ai vicoli e gli scorci caratteristici si potrà ammirare la Loggia dei Mercanti, una pizza coperta nella quale nei tempi antichi si svolgeva il mercato, il Palazzo Pecci, sovrastato da una torre Ghibellina, oggi l’edificio in parte privato è sede di alcuni uffici comunali. La Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo è il principale edificio religioso del paese, in stile neoclassico che la fa quasi sembrare un antico tempio greco. Tra le piazze più suggestiva ci sono sicuramente Piazza Bouffemont, che prende nome dalla cittadina francese con cui Maenza è gemellata, e Piazza del Duomo. In questi luoghi d’estate si svolgono svariati eventi dai concerti agli spettacoli teatrali.

Cosa mangiare a Maenza

Date le origini contadine e pastorali del paese, sono diversi e sostanziosi i piatti tipici dalle varie zuppe, di legumi vari, di verdure, alle fettuccine o gli strozzapreti al sugo di costolette di maiale o salsicce, e la celebra polenta sulla schiazza (il tipico piatto di portata in legno o pietra) condita con sugo di carne o di lumache. Si possono gustare anche le coppiette di cavallo, olive e vari piatti realizzati con il tartufo. Tipiche di questo luogo sono le ciliegie a cui è dedicata una importante sagra.

Gli eventi a Maenza

Oltre alla già citata Sagra delle Ciliegie che si tiene nel mese di giugno, un’altra sagra che ha lunga tradizione è quella delle Ciammotte, ovvero le lumache che vengono preparate seguendo le ricette delle massaie di un tempo. Molto famosa è la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo, non solo manifestazione religiosa ma una vera e propria rievocazione storica, nella quale sono particolarmente curati sono i costumi, le scenografie, le luci. Nel periodo natalizio i vicoli, le cantine e le nicchie del paese ospitano suggestivi presepi, mentre in estate molto sentito è il Festival del Folklore e la manifestazione musicale Rock sotto il Castello che si tiene in agosto.