Visitando la provincia pontina: cosa vedere e cosa fare a Minturno

Tra i comuni più a sud della provincia pontina, Minturno nasce su una collinetta a poco più di 100 metri sopra il livello del mare e arriva fino alla costa comprendendo splendidi paesaggi collinari e marini. Una ricchezza di habitat dovuti alla presenza sul territorio del fiume Garigliano ma anche del Parco Naturale Nazionale Gianola e Monte di Scauri.

Storia

Minturno ha origini antichissime, data la posizione strategica tra mare e fiume, questi luoghi sono stati abitati dalle prime popolazioni latine: gli Ausoni, poi sconfitti e soppiantati dai Sanniti e infine dai Romani. In epoca Medievale e successive la città è stata sede di varie famiglie nobiliari, oltre ai Caetani che hanno presieduto tutta la zona pontina per secoli, hanno vissuto a Minturno anche i Gonzaga, infatti il Palazzo Baronale fu abitato dalla celebre Giulia Gonzaga, contessa di Traetto (antico nome di Minturno) e di Fondi, i Colonna e altri. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Minturno fu teatro di diverse battaglie e tragiche vicende trovandosi proprio sulla linea Gustav, la linea difensiva fortificata voluta da Hitler per contrastare l’avanzata delle truppe americane.

Cosa vedere a Minturno

La ricca e antica storia di Minturno è ampiamente documentata da edifici, costruzioni, palazzi, chiese, parchi archeologici, dal cimitero militare che rendono questa città estremamente interessante da visitare. Il Comprensorio Archeologico di Minturnae è una grandissima testimonianza del periodo romano, quando Minturno era una fiorente città portuale. Nei pressi del parco archeologico si può ammirare il Ponte Real Ferdinando, primo ponte pensile costruito in Italia (secondo in Europa dopo l’Inghilterra) per volere di Ferdinando di Borbone nel 1832, parzialmente danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale e poi ricostruito. Nel centro storico, tipicamente medievale fatto di vicoli, piazzette e scorci suggestivi ci sono diversi edifici di pregio dalla Chiesa di San Pietro Apostolo, cattedrale della città, alla Chiesa di San Francesco e il suo convento, ampliati per volere dei Caetani, alla Chiesa dell’Assunta. Il già menzionato Palazzo Baronale, dimora delle famiglie nobili governanti e oggi proprietà del Comune e varie torri difensive poste sulla costa. Non sono solo architettoniche le bellezze da visitare a Minturno, infatti parte del suo territorio è compreso all’interno del Parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, caratterizzato da flora e fauna tipicamente mediterranea, con alberi di sughero a picco sul mare, piante di mirto e varie specie di orchidee. Tra le bellezze naturali vanno annoverate anche le splendide spiagge, come la spiaggia dei Sassolini, che fanno parte della costa di Minturno, località Scauri, lunga ben 7 km.

Cosa mangiare a Minturno

A Minturno oltre a essere posta sul mare ha anche un’antica tradizione contadina e dunque un terreno ricco di eccellenze gastronomiche. Tra i più rinomati sono sicuramente i piatti a base di pesce azzurro, la mozzarella di Bufala, i formaggi e l’olio.

Feste e sagre a Minturno

Minturno celebra la sua storia e le sue antiche tradizioni con una serie di feste, per esempio la Sagra delle Regne, antica festa di origine contadina dedicata alla Madonna delle Grazie che si tiene nel mese di luglio. La vocazione cinematografica del territorio, che ha ospitato tante produzioni italiane e straniere si esplica con il Visione Corte Film Festival, nel corso dell’estate sia in città che nelle frazioni come a Marina di Minturno e a Scauri si tengono rassegne di spettacoli dal vivo, musica e teatro, incontri, visite guidate, trekking guidato e molto altro ancora.