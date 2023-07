Visitando la provincia pontina: cosa vedere e cosa fare a Prossedi

Posto su una ripida collina tra Priverno e Frosinone, Prossedi è un paese con circa 1200 abitanti che offre al visitatore un’atmosfera tranquilla e di altri tempi, dove trovare relax e cose interessanti da vedere.

Storia

Sebbene ci siano testimonianze di una piccolissima comunità pre-romana, è più accertato che Prossedi nacque a seguito della distruzione di Priverno da parte dei romani, quando molti dei suoi abitanti fuggirono nelle zone limitrofe fondando dei nuovi centri abitati come Maenza, Sonnino, l’attuale Priverno e Prossedi. Conosciuta all’inizio come Castrum, perché era un semplice accampamento di fortuna, fu chiamata poi Persei in onore delle sei famiglie che l’hanno fondata. Nel corso dei secoli è stata dominata da varie famiglie nobili, che hanno sfruttato la sua posizione per dominare la vallata sottostante. Durante la Seconda Guerra Mondiale la sua frazione Pisterzo fu tragicamente bombardata.

Cosa vedere a Prossedi

Il grazioso borgo di Prossedi, abitato da circa 1200 persone è un piccolo gioielli medievale dalla tipica forza a ferro di cavallo e circondato da mura. Al suo interno si possono ammirare edifici di grande pregio come il Palazzo Baronale, sede delle varie famiglie che hanno governato il paese, il Palazzo che ospitò le carceri e la monumentale fontana chiamata dei Papi perché edificata nel 1727 per volere dal marchese Livio De Carolis che aveva ricevuto il titolo da Benedetto XIII che venne a Prossedi in visita proprio quell’anno. Diverse anche le chiese come quella dedicata alla santa patrona del paese Sant’Agata e la Chiesa di San Nicola in tipico stile Romanico, davvero caratteristica anche la Chiesa di Santa Maria Extra-Moenia, posta sulla strada per raggiungere la frazione di Pisterzo.

Cosa mangiare a Prossedi

Anche a Prossedi, come a Priverno, sono piatti tipici le zuppe ai legumi, alle verdure, che vengono celebrare a Pisterzo con una sagra, i piatti a base di bufala sia la mozzarella che la ricotta e formaggi ma anche la sua carne, la polenta al sugo di spuntature di maiale e i fichi, anch’essi prodotto tipico amato e festeggiato con una sagra apposita che si tiene nel mese di luglio.

Feste e sagre a Prossedi

Dato che il paese si anima soprattutto d’estate, tante sono le iniziative e gli eventi pensati per rallegrare residenti e visitatori, tra questi le varie sagre che si tengono anche a Pisterzo: Sagra dei Fichi, la Sagra delle Sette Minestre e altre serate sempre fatte di musica dal vivo, sport e tipicità.