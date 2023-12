Prosegue il viaggio di Cristian e Furia alla scoperta del bel Paese

Prosegue l’avventura di Cristian e Furia, cavaliere a cavallo che ha creato una ONLUS con sede a Roccasecca dei Volsci e viaggiando aiuta chi ha più bisogno, associazioni che si occupano del benessere delle persone e degli animali, la ricerca scientifica.

I suoi viaggi, del tutto ecosostenibili, sono testimoniati attraverso i video che fa con il suo smartphone e a ogni tappa organizza delle cene solidali per raccogliere fondi da devolvere interamente. Cristian Moroni col suo stile di vita sano e a contatto con la natura, non solo mostra quotidianamente ai suoi follower quanto è bello il nostro Paese, ma ha dimostrato praticamente che si possono aiutare gli altri anche senza avere mezzi propri, mettendosi a disposizione, dandosi da fare.

Una storia di altri tempi, piena di buoni sentimenti che ormai è seguitissima sui social. Avevamo lasciato Cristian e Furia la scorsa estate di ritorno dal viaggio alla scoperta delle 100 torri della Sardegna, terra di origine del giovane, a quei tempi erano 33 le cene solidali organizzate. I due, dopo la Sardegna sono tornati sul continente e hanno proseguito il loro viaggio prima in Toscana poi in Liguria e in Trentino per raggiungere Predoi, il paese più a nord dell’Italia e scendere attraverso gli Appennini per arrivare in Sicilia, toccare il punto più a sud dell’isola e conquistare il primato di aver eseguito il perimetro d’Italia, isole comprese.

È in Molise che è stata raggiunta la 50° cena solidale organizzata, durante la quale sono stati raccolti quasi 20mila euro che Cristian ha devoluto alla ricerca contro la fibrosi cistica. È qui infatti che ha incontrato una coppia di amici che non vedeva da anni e ha conosciuto loro figlio purtroppo affetto da questa terribile malattia genetica. Questo incontro lo ha molto toccato tanto da organizzare buona parte delle cene per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Fibrosi Cistica.

Un viaggio a cavallo, durante il quale Cristian ha incontrato tante persone, ha raccontato tante storie e ha aiutato tante realtà, ma il viaggio non finisce qui, il prossimo progetto dei due è quello di andare oltreoceano, dove vedremo di nuovo cavallo e cavaliere?