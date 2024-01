La cucina etnica: i migliori ristoranti a Latina

Per tutti coloro che sono in cerca di piatti che si discostano dalla nostra tradizioni, che abbinano gli ingredienti in maniera particolare e usano molto le spezie, Latina offre una varietà di ristoranti etnici tutti di ottima qualità.

Cucina cinese e giapponese

Oltre ai vari ristoranti cinesi molto diffusi sul territorio, tra i quali possiamo ricordare lo storico La Grande Muraglia in piazzale Gorizia, lo sfizioso Jasmine in via Romagnoli 102 e Ruyi in via Isonzo che offre anche un ottimo menù giapponese, e i ristoranti di sushi che sono stati aperti in gran numero in questi anni, Latina offre anche cucine ancora più particolari.

La cucina etiope

È il caso di Abissinia, il ristorante di cucina etiope di via dei Piceni, che in un ambiente raccolto e molto curato propone piatti tradizionali come il wat che è uno stufato speziato di carne e verdure servito con la injera, una specie di piadina morbida fatta con farina di teff, tipico cereale della zona, ottimi felafel e abbondanti antipasti. Propone cucina adatta a vegetariani e vegani.

La cucina indiana

Tra i migliori ristoranti indiani, maggiormente apprezzati dai visitatori ci sono Jaipur 2 in via Garibaldi (zona piazza del Quadrato) e Royal Panjab in via Isonzo. Sono tanti i piatti della cucina indiana a base di carne e verdure, spesso arricchiti con latticini di vario tipo e soprattutto di spezie. Le salse sono sempre molto apprezzate, allo yogurt, alle erbe, sempre molto saporite. Entrambi i ristoranti propongono piatti per vegetariani e vegani, anche se quest’ultima opzione è abbastanza estranea alla cucina indiana tradizionale dato che i latticini e le uova sono presenti in gran parte delle ricette.

La cucina greca

Un’altra valida e gustosa alternativa alla cucina italiana è sicuramente quella greca, che a Latina è ottimamente rappresentata dal ristorante Sirtakis in via Quinti Ennio (zona Pontesilli) qui i piatti della tradizione greca a base di carne, formaggi, verdure e patate insaporiti con spezie, salse e cotture particolari soddisferanno i palati più esigenti, da assaggiare anche le sfiziosità davvero di vario tipo con formaggi tipici come la feta, la ricotta greca, caprino cipriota e molto altro ancora. Ottima anche la selezione dei vini.