I vini pontini arrivano negli Emirati Arabi

Si chiama “Destination Wine to EAU” il progetto organizzato dall’Agenzia Lazio Innova in collaborazione con la locale Camera di Commercio e con gli altri attori del sistema Italia che operano nel paese mediorientale per il quale ben otto cantine laziali hanno presentato i loro vini negli Emirati Arabi.

Tra le cantine hanno avuto l'opportunità di presentare i loro prodotti d'eccellenza, ce ne sono ben tre pontine Cincinnato di Cori, Emiliano Fini di Aprilia e Casale del Giglio de Le Ferriere. Con loro anche Marafisa di Roma, Casale Vallechiesa di Frascati, Consoli vini di Olevano Romano, L'Avventura di Pigliome la famiglia Cotarella di Montefiascone.

Un ricco programma di incontri, di visite culturali e sessioni di degustazione, ha creato un ponte tra le tradizioni enogastronomiche del Lazio e le opportunità commerciali offerte dagli EAU.

È un’operazione che aprirà il commercio laziale dei vini con gli Emirati Arabi, una novità assoluta che mira alla valorizzazione e promozione dei nostri vini all’estero.

“Una presentazione agli Emirati che funziona - commenta l’assessore all'Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini (a sinistra nella foto) – è un banco di prova per aprirsi ai mercati di tutta la regione e del mondo. Solo qui, infatti, si ha l'opportunità di entrare in contatto con un ecosistema internazionale e rappresentativo dei mercati globali. Un hub fondamentale in particolare per l’Africa e per i mercati del mondo arabo”.

L’apertura verso il settore vitivinicolo farà da volano a tutto il comparto agricolo e gastronomico della nostra provincia e di tutta la regione. Ancora una volta i prodotti pontini si mettono in luce per la loro qualità ed eccellenza.