Due “Superlune” piene ad agosto: tutti con il naso in su

In due momenti del mese di agosto arrivano due splendidi pleniluni tutti da ammirare

Il mese di agosto è risaputo è il mese in cui ammirare le stelle cadenti intorno alla notte di San Lorenzo, un momento magico e romantico in cui si esprimono desideri o si ammira la volta celeste accanto a una persona speciale.

Questo agosto sarà davvero indimenticabile perché nel cielo si potranno vedere bene due super lune piene il 1° agosto e il 31.

Cos’è una super luna?

Come è risaputo, il plenilunio avviene quando la luna è in una posizione opposta (ma non in linea) al sole rispetto alla Terra per cui il suo intero emisfero viene illuminato per tutta la notte ed è visibile dalla Terra. Una sfera che illumina la notte e che ha fatto sognare tanti e ispirato poeti e scrittori, condizionato interi calendari. Si ha una super luna quando il satellite arriva al punto della sua orbita più vicino alla Terra, sembrando così molto più grande e luminosa del solito.

La luna dello storione o dei fantasmi affamati

La luna piena è un fenomeno celeste che nel corso dei secoli ha colpito molto l’Uomo, legando a essa particolari credenze, superstizioni, tradizioni. Per molti è segno di abbondanza e di creatività, un momento in cui iniziare nuove esperienze o dare una svolta importante a quello che si sta facendo. In particolare la luna piena in agosto per diverse popolazioni ha un particolare significato. Per i nativi americani per esempio la prima luna piena di agosto è la luna dello storione, perché questo è il periodo in cui nei Grandi Laghi americani se ne pescano di più. In Cina la prima luna piena di agosto è chiamata luna dei fantasmi affamati e ha dato origine a una suggestiva tradizione per cui si accendono lanterne e luci varie sui corsi d’acqua, sui fiumi, laghi e persino nelle piscine per indicare la strada verso l’aldilà a queste anime che si sono perse. Molti significati sono legati ai ritmi della natura, in agosto infatti inizia un nuovo corso dell’anno, si ringrazia per i raccolti avuti e ci si prepara alla stagione più rigida.

La luna blu

Di solito capita una sola luna piena al mese, ma per via della differenza tra calendario lunare e calendario solare all’incirca ogni due o tre anni capita che ci siano due lune piene in un mese. Questa seconda luna viene chiamata Luna Blu ma non certo perché apparirà di colore diverso nei nostri cieli.

Da dove osservare le super lune?

Queste grandi e splendenti lune saranno visibili a occhio nudo anche dalle città, notoriamente luoghi più illuminati e meno adatti ad ammirare la bellezza del cielo notturno. Ovviamente chi ha a disposizione un telescopio potrà notare molti più particolari e osservare il fenomeno da un lato più scientifico. Per chi vuole godersi semplicemente uno spettacolo suggestivo della natura è consigliato recarsi in luoghi meno illuminati e sicuramente più suggestivi, come le nostre spiagge, o il belvedere di molti dei paesi della provincia, sia montani che costieri.