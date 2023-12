“E se mio padre” nuova produzione cinematografica girata sul litorale laziale

I dintorni di Latina sono ormai gettonatissimi tra le produzioni cinematografiche, proprio in questi giorni le città di Anzio e Nettuno sono state set del film “E se mio Padre” opera prima della regista Solange Tonnini che ne cura anche la sceneggiatura insieme a Gianni Cardillo e Mario Cambi.

Il film è prodotto da Giovanni Amico e Twister Film con A.B. Film, in collaborazione con Rai Cinema e con il sostegno di Lazio Cinema International nell’ambito del PR FESR+ Lazio 2021-2027.

“E se mio padre” è ambientato a metà degli anni Ottanta, la protagonista è Aida una ragazzina di 12 anni che date le ripetute e prolungate assenze del padre, i suoi viaggi frequenti e il suo lavoro per una ditta di import-export, inizia a pensare che si sia qualcosa di strano sotto. Quando incontra il suo compagno di scuola Daniel che da grande vorrebbe fare il fotoreporter, i due iniziano a fare ricerche, a investigare collegando immancabilmente le vicende della famiglia di Aida con i principali fatti di cronaca nera che hanno funestato l’Italia negli anni ‘70 e ’80. Il papà di Aida di volta in volta ai loro occhi diventa un terrorista delle Brigate Rosse, poi un killer, un massone della P2, una spia, un latitante, fino a quando non scoprono la verità…

Una trama intrigante girata in parte ad Anzio e Nettuno, che vede recitare un ricco cast formato da Massimo Ghini, Claudia Gerini, Dino Abbrescia, Renato Marchetti, Margherita Pantaleo, Theodore Max Gravina, Teresa Campus, Leonardo Ghini, Aurora Calabresi, Marco Valerio Montesano, Luca Scapparone, Sara Sartini, Filippo Laganà e Michele Bevilacqua.

Solange Tonnini prima di cimentarsi in questa opera prima, di cui cura anche soggetto e sceneggiatura, è stata aiuto regista in importanti produzioni RAI affianco a registi come E. Oldoini, T. Aristarco e R. Donna. Per Netflix è assistente alla regia di A. Molaioli per “Suburra La serie”. Per il cinema, dal 2005 è aiuto regista, tra gli altri, di Fausto Brizzi. Aiuto regista e regista della seconda unità di “Mina Settembre” regia di Tiziana Aristarco prodotto da Italian International Film.

Ha firmato, come sceneggiatrice e regista, numerosi cortometraggi e alcuni spettacoli teatrali.