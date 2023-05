"Le eccellenze birraie delle province di Frosinone e Latina": i vincitori del primo concorso

“Le eccellenze birraie delle province di Frosinone e Latina”, la prima edizione del concorso organizzato dalla CCIAA del basso Lazio e dalla sua Azienda Speciale Informare, con la collaborazione di Promocamera, Azienda Speciale della CCIAA Umbra. alla sua prima edizione ha decretato i vincitori lo scorso 19 maggio.

Diverse le birre del territorio pontino degne di nota. Di seguito l'elenco completo dei premiati:

Prima classificata birra aromatizzata: Birrificio Thirsty Brothers Farm Brewery di De Luca Matteo - Atina

Motivazione: Birra con una schiuma abbastanza persistente, limpida con un colore stupendo. Al naso è

intensa con note che vanno dalla ciliegia ai frutti rossi fino al vinoso. In bocca è armonica, corpo elegante,

con note di ciliegia, uva e melograno. Complimenti al birraio per l’uso sapiente delle materie prime e della

frutta.

Seconda classificata birra aromatizzata: Birrificio agricolo artigianale Sancti Benedecti - Cassino

Motivazione: La schiuma è fine, persistente e aderente, l’aspetto limpido. Al naso è intensa, abbastanza

complessa con note floreali e fruttate di frutta gialla. In bocca è corposa, equilibrata, abbastanza complessa

e persistente.

Terza classificata birra aromatizzata: Birrificio Montecassino - Azienda Agricola Albaneta - Cassino

Motivazione: Birra con una schiuma bianca, fine, persistente e aderente, con un aspetto limpido e di colore

giallo. L’olfatto è caratterizzato dalla generosa speziatura che apporta note di coriandolo, scorza di agrumi e

leggero citrico. La freschezza aromatica si ritrova all’assaggio, supportata da un corpo rotondo. Il finale è

fresco, citrico e rinfrescante dando elevata bevibilità alla birra.

Prima classificata birra bassa fermentazione: Birrificio Terre di Confine - Sonnino

Motivazione: La birra si caratterizza per avere una schiuma compatta e persistente, un aspetto eccellente,

limpido e un colore stupendo. L’olfatto è intenso, complesso, elegante con il malto che esprime tutta la sua

forza con note di biscotto, nocciola, cioccolato al latte. Il gusto segue le sensazioni olfattive, l’equilibrio del

malto e del luppolo danno complessità e persistenza, con note di caramello, biscotto, miele. Il finale è esile,

secco, amaro gradevole che la rendono la bevuta un vero piacere. Complimenti!

Seconda classificata birra bassa fermentazione: Birrificio Deep Beer di Di Palma Francesco - Sora

Motivazione: La schiuma è bianca, abbastanza fine, abbastanza persistente. Si presenta limpida con un

colore giallo. Al naso luppolo e malto danno una elegante profilo con note erbacee, cereale e crosta di

pane. Al gusto il malto è presente con note di miele, vaniglia, pane. L’amaro non è invadente, il finale è

dolce e gradevole.

Nella categoria “bassa fermentazione” non è stato assegnato il terzo premio in quanto la terza classificata

ha già ottenuto un premio nella medesima categoria e pertanto, secondo regolamento (art. 8), non ha

diritto ad un secondo premio. Le altre birre in concorso per la categoria bassa fermentazione non hanno

raggiunto il punteggio minimo di 60/100 art. 8 del Regolamento.

Prima classificata Birra strong: Birrificio Birra Losa Birrificio Agricolo - Latina

Motivazione: Birra caratterizzata da una schiuma ed un aspetto eccellenti, che invoglia alla bevuta dal

primo istante. Il naso è complesso ed elegante, dove luppolo, lievito e malto sono egregiamente espressi,

con note speziate e torrefatte. Al gusto è equilibrata, complessa e persistente con note di tostato, frutti

rossi, liquirizia, cioccolato fondente. Birra ben fatta con un bilanciamento sapiente tra luppolo, lievito e

malto. Complimenti!

Seconda classificata Birra Strong: Birrificio Beer Farm - Ape d'oro Srls - Aprilia

Motivazione: Birra con una schiuma compatta e persistente, abbastanza limpida e con un colore brillante.

L’olfatto caratterizzato dal lievito e dal malto, è intenso e complesso con note di pera, banana, biscotto e

crostata di albicocca.

Al gusto, la gradazione alcolica esprime la sua esplosività con note di malto, chiodo di garofano, fenolico,

vaniglia. Finale secco supportato da un amaro deciso ed equilibrato.

Terza classificata Birra strong: Birrificio Tsunami - Ceccano

Motivazione: Birra limpida con un colore eccellente, schiuma abbastanza fine e abbastanza persistente. Il

malto dà intensità e complessità, con sentori di tostato, frutta secca, biscotto. In bocca è elegante e

rotonda, anche in questo caso caratterizzata soprattutto dai malti utilizzati con note di cioccolato, liquirizia.

Finale secco, con un amaro ben bilanciato al malto.

Prima classificata Birra Frumento: Birrificio Terra di lavoro - Roccasecca

Motivazione: Birra dall’aspetto stupendo, con una schiuma compatta, pannosa, molto limpida e dal colore

giallo. Olfatto caratterizzato da note floreali, fiori gialli, cereale e grano.

Il frumento dona alla birra un gusto acidulo, fresco, supportato dal lavoro del lievito che dà un sapore

floreale, speziato, fenolico. Birra armonica ed elegante. Complimenti!

Seconda classificata Birra Frumento: Birrificio Montecassino - Azienda Agricola Albaneta - Cassino

Motivazione: Schiuma fine, compatta, aderente. Aspetto limpido e colore brillante. Al naso è intensa,

abbastanza complessa, molto pulita ed elegante. La speziatura apporta complessità con note di coriandolo

e cardamomo.

Al gusto è fresca, balsamica, menta, vaniglia, cereale. La bevuta è equilibrata ed elegante, dove si nota

l’eccellente lavoro del birraio nella gestione degli ingredienti.

Terza classificata Birra Frumento: Birrificio Thirsty Brothers Farm Brewery di De Luca Matteo - Atina

Motivazione: Schiuma bianca fine e persistente. Birra limpida con un intenso aroma. Al gusto è intensa,

abbastanza equilibrata con un finale secco e abbastanza persistente.

Prima classificata Birra alta fermantazione: Birrificio Deep Beer di Di Palma Francesco - Sora

Motivazione: Birra che si presenta con una schiuma stupenda ed un aspetto pulito e brillante. Lo stile viene

egregiamente espresso dal generoso utilizzo di luppolo con note di frutta tropicale, pompelmo. In bocca è

esplosiva, in perfetta armonia con le note olfattive. La bevuta è equilibrata, intensa e complessa con una

gradevole dolcezza in accordo con le caratteristiche dello stile. Birra ben fatta.

Seconda classificata Birra alta fermentazione: Birrificio Montecassino - Azienda Agricola Albaneta - Cassino

Motivazione: Schiuma stupenda, compatta, persistente e aderente. È limpida e con un colore stupendo.

Malto e lievito apportano intensità, complessità, eleganza e pulizia. Note di frutti rossi, fenolico, chiodo di

garofano, cioccolato fondente. Al gusto fenolico, malto, cioccolato in linea con l’olfatto. Birra equilibrata,

rotonda, pulita ed elegante con una elevata bevibilità. Birra armonica.

Terza classificata Birra alta fermentazione: Birrificio Antica Dogana - Brave s.r.l. - Terracina

Motivazione: Birra con una schiuma abbastanza fine e abbastanza persistente. Limpida. Olfatto abbastanza

intenso e abbastanza complesso. Il malto è presente con sentori di biscotto e caramello. Gusto maltato,

equilibrato, persistente. Il luppolo chiude la bevuta dando secchezza ed eleganza e rendendo il prodotto

armonico e gradevole.

MENZIONI SPECIALI:

BIRRIFICIO: BIRRIFICIO CISMO - MINO GROUP S.R.L - GAETA

BIRRA: BORBONICA

CATEGORIA: Alta Fermentazione

BIRRIFICIO: AZIENDA AGRICOLA BERTACCO DI PERINI VALENTINA -PALIANO

BIRRA: BEER TACCO IPA

CATEGORIA : Alta Fermentazione

BIRRIFICIO: BIRRIFICIO CIOCIARO S.A.S. DI FRANCESCO VITI -VEROLI

BIRRA: L'ORO DE VERGLI

CATEGORIA: STRONG