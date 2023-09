Anche Elena Sofia Ricci in vacanza sulla costa pontina per godersi il mare di San Felice

È diventata ormai gettonatissima la costa pontina, forse anche per il nostro clima che a settembre consente ancora di godersi il mare e la spiaggia.

Ce lo conferma anche la sempre bella e bravissima Elena Sofia Ricci che ha postato le foto delle sue vacanze a San Felice Circeo.

L’attrice, dopo una crociera nei mari del nord non certo luoghi dove sguazzare in costume, si gode le acque cristalline di Punta Rossa e la splendida natura selvaggia che lambiscono.

Non è certo la prima VIP che viene in terra pontina, sono sempre più anche i turisti che amano la nostra terra infatti anche tra i suoi fan su Instagram in molti scrivono che dopo aver visto le sue splendide foto hanno deciso la meta delle loro prossime vacanze.