Il Ferragosto dei pontini e dei turisti nella provincia di Latina

Ferragosto è una giornata iconica, quel giorno in cui chi non è partito per le vacanze (o magari è già tornato, o deve ancora andarci) si riunisce con parenti e amici e passa delle ore in allegria.

Una festa che ha radici nell’antica Roma, fu istituita nel 18 a.C. dal primo imperatore romano Ottaviano Augusto (da qui il nome feriae Augusti, il riposo di Augusto) e comprendeva una serie di festeggiamenti che duravano più di qualche giorno e raggruppavano diverse celebrazioni di alcune divinità. Questa ricorrenza fu assimilata alla tradizione cattolica a partire dall’VIII secolo, quando la Chiesa Cattolica fissò per il 15 di agosto la festa dell’Assunzione di Maria, ovvero quando la Vergine Maria è stata accolta in cielo anima e corpo, come afferma il dogma riconosciuto dalla Chiesa a partire dal 1950.

Il Ferragosto in effetti unisce sia il lato religioso che quello più prosaico del riposo e della festa. Un tempo il classico modo di passare questa giornata era la gita fuori porta con la macchina stipata di suppellettili e i lunghi incolonnamenti per tornare a casa la sera. Per molti Ferragosto vuol dire spiaggia e cocomerata o una grigliata con gli amici. Ma come passano il Ferragosto i pontini?

Barbecue, piscina e spiaggia

La nostra provincia offre moltissime possibilità per passare un giornata di relax e divertimento in compagnia. Ci sono moltissimi posti che offrono aree attrezzate per il barbecue che vengono prese d’assalto e quindi vanno prenotate per tempo. Molti amano passare la giornata in piscina per evitare la folla in spiaggia, prenotando lettino e ombrellone si evitano i luoghi particolarmente affollati e si hanno moltissimi comfort, soprattutto per le famiglie con bambini. Un grande classico è sicuramente la spiaggia, la provincia pontina vanta delle località così belle e caratteristiche che c’è solo l’imbarazzo della scelta: tra Sabaudia, San Felice, Terracina, Sperlonga e Gaeta solo per citarne alcune. Mare cristallino, spiagge libere e tanti stabilimenti, ristoranti dove mangiare ottimo pesce, anche qui bisogna partire di buon mattino per trovare parcheggio e un buon posto in spiaggia.

Una gita fuori porta

Un altro classico del Ferragosto è la gita fuori porta, magari senza allontanarsi troppo da casa per chi il giorno dopo va a lavorare, e anche in questo caso la provincia pontina offre davvero l’imbarazzo della scelta: si possono visitare suggestivi paesini collinari in cerca di refrigerio dal caldo, oppure dedicarsi alle visite guidate in musei, parchi archeologici aperti a Ferragosto come quello di Sperlonga o di Minturno, giardini, abbazie e santuari. Borghi medievali come quello di Fossanova o il centro storico di Sermoneta, piccoli centri meno conosciuti ma tutti da scoprire come Prossedi e Pisterzo, il tutto a pochi chilometri da casa.

Ferragosto immersi nella natura

Il giorno di Ferragosto può essere interessante dedicarsi alle passeggiate immersi nella natura nei vari parchi e aree protette della provincia: dal Parco Nazionale del Circeo al Parco della Riviera di Ulisse, il Parco dei Monti Aurunci e Lago di Fondi solo per citarne alcuni. In questi parchi le bellezze naturali della macchia mediterranea si uniscono ai panorami mozzafiato a picco sul mare.

Feste e ricorrenze

In questo giorno la provincia pontina offre anche una svariata possibilità di intrattenimento dai concerti, come a Sabaudia, alle feste religiose come la processione di Stella Maris sul lungomare di Latina, o le celebrazioni di San Rocco, Santo patrono in diversi comuni pontini, che permette di prolungare la festa fino al 16 agosto.

Le possibilità sono infinite, i luoghi da visitare tantissimi come pure le attività da svolgere soli o in compagnia. La nostra bella e ricca provincia offre tantissime attrattive, dalla montagna alla collina, dal mare al lago, e voi cosa avete deciso di fare?