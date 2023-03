Storie e origini della Festa del papà

Il 19 marzo di ogni anno in tutta Italia si festeggia la Festa del papà. Nella tradizione cristiana ricorre San Giuseppe, papà di Gesù, protettore dei padri di famiglia. Ripercorriamo quali sono le origini e le tradizioni legate a questa ricorrenza.

Festa del papà, origini

La festa del papà ha origine nei primi decenni del XX secolo, per festeggiare la paternità e i padri in generale. Alla fine dell'Ottocento la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe (festeggiato proprio il 19 marzo) protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. "In Giuseppe hanno i padri di famiglia il più sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza; i coniugi un perfetto esemplare d’amore, concordia e fedeltà coniugale [...]", sono le parole di papa Leone XIII che racchiudono il significato di questa ricorrenza.

La Festa del papà si celebra il 19 marzo in Italia e nella tradizione cristiana in genere, dunque, ma nel resto del mondo ricorre in altre date: in Serbia si celebra il 6 gennaio, nei Paesi che seguono la tradizione anglsassone la terza domenica di giugno. In Nuova Zelanda e in Australia è la Festa del papà la prima domenica di settembre.

I bignè di San Giuseppe

Il dolce che celebra la Festa del papà a Roma è il bignè di San Giuseppe, dolce fritto e ripieno di crema. A Napoli sono tipiche le zeppole di San Giuseppe, mentre in Umbria e in Toscana il 19 marzo si mangiano le frittele di riso. In Sicilia si mangia la Sfince di San Giuseppe, una frittella morbida ripiena di ricotta di pecora e scorze d'arancia, in Lombardia e in altre regioni del Nord Italia sono tradizionali i tortelli di San Giuseppe. Dolci che in molti consegneranno a domicilio anche quest'anno, per regalare un sorriso a tutti i papà d'Italia.