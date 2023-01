Festa Nazionale del Cuoco a Formia: tutti i premiati

Una nuova edizione della Festa Nazionale del Cuoco è stata celebrata a Formia. Presso l'istituto alberghiero "Angelo Celletti" di Formia si sono svolti anche i due concorsi gastronomici lanciati dall’Associazione Provinciale Cuochi Latina e dall’Unione Regionale Cuochi Lazio.

Tutti i premiati

La kermesse presentata dalla giornalista Tiziana Briguglio, ha visto la giuria tecnica composta dagli chef della Nazionale Italiana Cuochi aggiudicare la medaglia d'oro in entrambe le competizioni, per la categoria allievi, all’alunno dell’Istituto Alberghiero Angelo Celletti di Formia, Matteo Lombardi, autore del piatto: “Filetto di baccalà coperto da polvere di lattuga di mare, moussline con spuma al vino, terrina di acqua di piselli e sedano rapa, cetriolo marinato, crema di caprino e insalatina di puntar elle romane, finocchio e ravanelli”.

Migliore Lady chef è risultata invece la reatina Krizia Girolami che con il “mantecato sabino” si è aggiudicata la possibilità, insieme a Matteo Lombardi, di rappresentare la regione Lazio ai Campionati della Cucina Italiana che si terranno a Rimini dal 19 al 22 febbraio prossimo.

Secondo posto nel concorso regionale per la studentessa romana Ilaria Casoli, brava nel saper interpretare il “Filetto di baccalà profumato al timo con cartelletta di ricotta, gelè di patate tornite e broccolo romanesco”.

A conquistare il podio, per i professionisti, lo chef Elia Perrelli, di Frosinone, con gli “Gnocchi di ricotta, fondente di zucchine e pecorino croccante” , seguito al secondo posto da Alessandro Fiorletta, di Frosinone, con lo “Spaghettone acqua e farina con cannellini, pezzogna,calamari, bottarga e gambero rosso”

Per il concorso provinciale “Piatto Tipico Pontino” - categoria Allievi - secondo classificato è stato Gennaro Ferrara con il “Baccalà a vapore con terrina di avocado, barchetta di pomodoro e robiola accompagnato da Sandwich di baccalà mantecato con spuma al prosecco”. A vincere, per i professionisti, Salvatore Franzino con le sue “Ali in verde”. Medaglia d’argento invece per la Lady chef pontina Maria Nasso con “Il bello, il buono e il candito”

Alla giovane promessa Matteo Lombardi anche il Premio della Critica assegnato da una speciale giuria composta da esperti del settore e giornalisti pure alla lady chef di Tarquinia Vittoria Tassoni, autrice del Tortello di broccolo e melangola in guazzetto. Protagonista una cucina innovativa non lontana dalle sue radici che cerca di coinvolgere e creare piacere facendo ritrovare al cliente, attraverso un sapore, la memoria del ricordo.

Ospiti d’eccezione della giornata promossa e organizzata dal Presidente dell’APCL Luigi Lombardi e dal Presidente dell’URCL Alessandro Circiello, sono stati il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, l’Assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati e il Presidente dell’ARGA Lazio Roberto Ambrogi, che nei loro messaggi d’augurio hanno voluto sottolineare quanto la figura del cuoco sia fondamentale per la promozione del migliore made in Italy. Soddisfazione espressa anche dai presidenti delle delegazioni provinciali della Federazione Italiana Cuochi, Elia Grillotti ( Rieti), Antonio Cristini (Frosinone) e Donato Savino (Roma), concordi nel dire quanto questo genere di iniziative possano essere d’aiuto per confrontarsi tra colleghi e riprogrammare anche il modo di approcciarsi ad una clientela sempre più attenta alla qualità e alla provenienza delle materie prime impiegate nella composizione delle ricette.