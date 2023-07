Sabaudia protagonista al Festival di Venezia 2023

Da sempre Sabaudia è stata non solo meta di personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della cultura, ma da sempre è stata location ideale per tante produzioni audiovisive per il cinema e la televisione.

Le bellezze naturali del mare, del lago, delle dune e la particolare atmosfera che suscitano le architetture razionaliste da decenni ispirano registi e scrittori e mai come negli ultimi anni si sono intensificate le produzioni in terra pontina.

Lo è di riprova il fatto che solo quest’anno parteciperanno all’80° edizione del Festival del Cinema di Venezia ben due produzioni quasi interamente girate a Sabaudia.

Nella sezione Fuori Concorso – Fiction parteciperà il film L’Ordine del Tempo di Liliana Cavani, tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Rovelli che racconti di una gruppo di amici che si riunisce ogni anno in una villa sul lungomare per festeggiare il compleanno di uno di loro, ma stavolta l’atmosfera è rovinata dal timore di una possibile e imminente fine del mondo. D’eccezione il cast del film che vede protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Valentina Cervi.

La seconda produzione che parteciperà al concorso nella sezione Orizzonti è il cortometraggio di Aldo Iuliano “Dive”, un toccante racconto di amicizia e coraggio che vede protagonisti i talentuosi attori ucraini Veronika Lukianenko e Danyil Kamenskyi, molto famosi in Ucraina. Anche in questo caso il cast tecnico è stellare: Daniele Ciprì alla fotografia, Marco Spoletini al montaggio ed Enrico Melozzi, noto collaboratore dei Maneskin, alle musiche.

E se l’intento della Latina Film Commission e di Ciak Sabaudia è quello di promuovere il territorio oltre che favorire l’indotto portato dalle produzioni in terra pontina, l’obbiettivo è stato decisamente raggiunto. Infatti la città delle dune sarà ammirata in tutto il suo splendore da un pubblico internazionale e probabilmente i film, dopo il festival, saranno esportati in molti altri Paesi. La stessa Claudia Gerini, che viene spesso a Sabaudia, porterà con sé sul tappeto rosso del festival un po’ della città pontina che tanto ama.

Non ci resta che fare un bocca al lupo alle due produzioni e invitare sempre più cineasti e personaggi del mondo dello spettacolo a trovare nella terra pontina fonte di ispirazione per le loro opere.