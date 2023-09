Una produzione internazionale a Formia per girare un film su Marcello Mastroianni

Arriva in terra pontina, ormai meta preferita come location di film e serie TV, una importante produzione internazionale che vede coinvolta la francese Les Films Pelléas e le italiane BiBi Film e Lucky Red.

Si tratta di un film, dal probabile titolo “O Sole Mio”, che omaggia il grande e indimenticato Marcello Mastroianni e arriva proprio in occasione del centenario della sua nascita.

Le riprese sono cominciate il mese scorso in Francia e proseguiranno, tra le varie location, anche a Formia. Coinvolte anche Catherine Deneuve con la quale Mastroianni ebbe una chiacchierata relazione e loro figlia Chiara, entrambe nel cast.

Prosegue instancabile e sempre più vertiginoso il lavoro della Latina Film Commission che da decenni ormai promuove la provincia pontina facendo tra tramite tra case di produzione, istituzioni e territorio.

Un’altra bella occasione di visibilità della nostra provincia, in questo caso ancor di più perché Formia è stata luogo di villeggiatura amato da Marcello Mastroianni e dunque le location saranno reali e non ricostruzione di altri luoghi dove magari è meno agevole girare.

Il film è destinato alle sale cinematografiche di tutto il mondo e parteciperà ai maggiori festival internazionali: un sentito omaggio a uno degli attori italiani più amati al mondo.

Evidente e giustificato l’entusiasmo del sindaco di Formia Gianluca Taddeo “Aver scelto la Città di Formia come luogo per ambientare parte del film sulla vita di un grande artista come Marcello Mastroianni non può che renderci orgogliosi; motivo di orgoglio è non solo la circostanza che Formia sia il set delle riprese cinematografiche, ma soprattutto che anche nella vita reale la nostra Città fosse meta di vacanze del grande attore … Da Sindaco pronto a cogliere ogni opportunità per promuovere le bellezze naturalistiche e artistiche del nostro territorio, ricco di produzioni gastronomiche e locali, l’ambientazione di questo film rappresenta una occasione importante per veicolare l’immagine e il nome di Formia a livello nazionale e internazionale. Per questa ragione ho raccolto immediatamente l’invito della produzione del film a incontraci e interloquire, dando da subito piena disponibilità a ogni supporto tecnico, logistico e relazionale affinché le riprese di questo film possano rappresentare un importante e concreto risultato anche per la Città”.

Anche il direttore della Latina Film Commission Rino Piccolo commenta con entusiasmo questo nuovo traguardo “Ospitare un film su Mastroianni con la figlia protagonista e la strepitosa Catherine Deneuve è davvero un onore per la Latina Film Commission e tutto il territorio della provincia di Latina, che ancora una volta dimostra di avere fascino da vendere per il cinema e la televisione. Vorrei ringraziare tutta la produzione e in particolari i produttori italiani Angelo e Matilde Barbagallo, gli organizzatori generali Maria Panicucci e Fabrizio Colucci e il location manager Massimiliano Colaiacono per la fiducia dimostrata. Un grazie, non in ultimo, al sindaco di Formia Gianluca Taddeo, all’assessore al Turismo Giovanni Valerio e all’assessore alla Cultura Luigia Bonelli … La nostra terra ha una forte vocazione cinematografica, è insita nel suo DNA e noi dobbiamo quotidianamente lavorare per promuoverla tra gli addetti al settore perché ha veramente tanto da offrire e potenzialità enormi che occorre solamente riconoscere e mettere a sistema”.