Cinque artisti pontini a San Marino per la finale del Tour Music Fest

Volge al termine il Tour Music Fest – The European Music Contest, la manifestazione dedicata alla musica emergente e a coloro che vogliono lavorare nel mondo della musica sotto la guida dell’esigente giuria tecnica presieduta da Beppe Vessicchio.

Si terranno a San Marino, presso il Teatro che ha ospitato anche la serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest, le fasi finali del TMF ovvero Tour Music Fest: Music Meeting & Festival. Dal 27 novembre al 5 dicembre si terranno oltre 50 eventi gratuiti, 15 Masterclass con i grandi della musica italiana e Internazionale, e tantissimi spettacoli e concerti.



Alle selezioni hanno partecipato oltre 20000 artisti provenienti da 9 nazioni europee, ma a guadagnarsi la finalissima ci saranno solo gli artisti emergenti selezionati da Beppe Vessicchio in collaborazione con una giuria di altissimo livello formata da Ensi, Dj Mazay, Paola Folli e dell’attesissima Kara DioGuardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato e Anastacia.

Sono ben cinque gli artisti pontini a partecipare alla finale del TMF: Gabriele Tesini, Musa (nome d’arte di Maria Musa), Mattia Effe (al secolo Mattia Feudo), Andrea Sperandio (all’anagrafe Andrea Sperandio Murato), Aber (pseudonimo di Davide Salvatore Rotunno).

Un traguardo importante che li vedrà esibirsi a San Marino e gareggiare per accedere alla finalissima del 2 dicembre e aggiudicarsi i fantastici premi in palio: come un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee - College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite, il vino lambrusco più bevuto al mondo, strumenti musicali offerti da Algam Eko e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

Questi cinque ragazzi hanno saputo convincere la giuria non solo con il loro talento ma anche con la determinazione e la forza di volontà e dal 27 novembre al 2 dicembre si giocheranno il tutto per tutto per vincere questa edizione dei Tour Music Fest.