"Flying In the Sky", la ZipLine più veloce del mondo per volare come un falco

Avere la sensazione di volere come un falco, immersi nella natura. E' questa l'esperienza unica che è possibile vivere a Rocca Massima, in provincia di Latina. E' qui che si trova "Flying in the Sky", la ZipLine più veloce del mondo.

L'adrenalinica attrazione è stata inaugurata a settembre del 2014 e, da allora, consente di provare l’esperienza del volo in tutta sicurezza.

Cos'è Flying in the Sky

Un cavo d’acciaio sorretto da due piloni lungo 2.225 metri sospeso ad un’altezza massima di 310 metri dal suolo il cui dislivello è di 350 metri.

A differenza di altri sistemi quali deltaplano, parapendio ecc, la ZipLine di Flying in the Sky è alla portata di tutti in quanto non necessita di particolari abilità o preparazione.

Il percorso attraversa vasti uliveti e zone carsiche planando fino alle pendici del Monte S. Angelo, culla del Falco Pellegrino, un rapace che vive e nidifica in questa zona al cui volo si ispira proprio il Flying In The Sky che regala la sensazione unica di sentirsi un falco che si lancia in picchiata.

Il volo termina dopo circa 2 km ad una velocità media che supera i 110 km/h con un picco massimo che si avvicina ai 172 km/h in località Le Feora a quota 380 metri s.l.m. immersi in un piacevole giardino di ulivi dove al ristoro Bar Mario si attende la navetta che vi riaccompagna al punto partenza.

