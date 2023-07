Formia archeologica: cosa vedere e le aperture estive

Oltre allo splendido mare e le tante attività ricreative Formia offre a visitatori e residenti una serie di bellezze che testimoniano l’antica storia della città tutte da scoprire. Ecco i principali luoghi di interesse e gli orari di apertura fino al 30 settembre.

Cisternone romano di Castellone

Un’incredibile opera di ingegneria civile posta nel centro storico di Formia, che dal tempo dei romani è arrivata a noi quasi intatta. Il Cisternone Romano di Castellone risale al I secolo a.C. ed è un mastodontico edificio sotterraneo che convogliava e distribuiva acqua in tutta l’antica città di Formia, centro abitato vivo e florido, molto frequentato l’estate dai patrizi romani. L’edificio consta di un grande ambiente scandito da file di imponenti pilastri che lo fanno assomigliare da una cattedrale, tanto che è stato soprannominato la basilica sotterranea di Castellone. Nell’ambiente è ancora presente l’acqua che contribuisce a creare un’atmosfera sospesa nel tempo con giochi di luce che riflettono sulle alte volte a crociera e i suoni amplificati nel grande ambiente. Una visita di grande suggestione che permette di scoprire non solo l’abilità tecnica dei Romani ma usi e costumi dei nostri avi.

Il Cisternone romano sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, la mattina dalle ore 10:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle ore 17:00 alle 20:30.

Mausoleo di Cicerone

Impropriamente chiamato Tomba di Cicerone, perché in effetti non contiene le spoglie dell’oratore e politico romano, nato ad Arpino e morto proprio a Formia nel 43 a.C. a seguito di una serie di intrighi politici. L’edificio è posto sull’Appia antica in zona Acervara, alle porte di Formia.

Si tratta di una costruzione celebrativa, alta circa 24 metri con una base quadrata di 18 metri per lato sovrastata da una sorta di secondo piano a base cilindrica, un tempo rivestita in marmo. Nell’ampia base quadrata si trova una cella funeraria circolare formata da sei nicchie perimetrali e un enorme pilone di pietra al centro. Il mausoleo è posto in un’area verde cinta da mura di circa tre metri realizzate secondo la tecnica in voga in epoca augustea dell’opus reticolatum in ottimo stato di conservazione. Il sito oltre all’innegabile fascino architettonico è un modo intrigante per scoprire le vicende che hanno portato alla morte di Cicerone, le beghe politiche e gli intrighi di palazzo che caratterizzano le vite degli uomini pubblici nell’Antica Roma. Il mausoleo di Cicerone sarà aperto tutte le domeniche dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Complesso della “Villa di Mamurra”

La Villa di Mamurra è posta nel Parco di Gianola, area protetta che fa parte del più ampio Parco della Riviera di Ulisse. Lucio Mamurra sfu un ingegnere e generale romano molto vicino a Giulio Cesare. I suoi meriti lo fecero diventare molto ricco tanto da possedere una villa di così ampie e imponenti dimensioni. La villa, risalente alla metà del I secolo a.C., doveva essere di circa 2000 mq disposta su tre livelli e realizzata secondo le tecniche più all’avanguardia di quei tempi. A causa di smottamenti idrogeologici e di un disgraziato bombardamento tedesco durante la seconda guerra mondiale, il sito è stato gravemente danneggiato, ma ancora oggi i resti visibili e soggetti tutt’ora a studio, sono di grandissima suggestione. Si possono ammirare ancora pavimentazioni, ben due cisterne, una che raccoglieva acqua piovana e l’altra le acque provenienti dai Monti Auruci, e la cosiddetta Grotta della Janara, ovvero un corridoio scavato nella pietra che collegata il livello superiore con quello inferiore della villa posto al livello del mare dove erano poste una serie di vasche termali con una vista mozzafiato sul golfo. Nella villa doveva essere presente anche un tempio dedicato a Giano di forma ottagonale di cui rimangono delle rovine. Le ricche decorazioni, statue e altri suppellettili, trovati durante gli scavi sono custoditi nel Museo Archeologico Nazionale di Formia. Un tour fatto di storia e bellezze naturali con panorami mozzafiato sul mare. Sarà possibile visitare la Villa di Mamurra sia di mattina dalle ore 07:00 alle ore 10:00, che di pomeriggio dalle ore 17:00 alle 20:00, nelle visite pomeridiane si potrà ammirare il tramonto sul mare.

Area archeologica di Caposele

È un vasto sito di forma trapezoidale che fa parte di complesso residenziale risalente al I secolo a.C. oltre agli ambienti di servizio, destinati alla lavorazione e conservazione dei prodotti del territorio, ci sono vari ambienti di tipo residenziale, una vasca ornamentale, spazi adibiti allo svago sia all’aperto che al chiuso e lo splendido anfiteatro, ottimamente conservato che ancora oggi ospita spettacoli dal vivo. Di grande suggestione anche il porticciolo di Caposele, dove i signori della villa potevano attraccare arrivando da Ostia via mare ed evitando le zone paludose pontine.

Torre di Mola

Nel cuore di Formia a specchiarsi sul mare c’è la Torre di Mola, un avamposto militare di forma circolare alto ben 27 metri per 15 di diametro. Sorto sulle antiche rovine delle terme romane (ancora oggi visibili grazie agli scavi effettuati) il torrione era posto al centro di una cinta muraria difensiva e fu fatto costruire per volere del re di Napoli, Carlo II d’Angiò, nel 1289. La torre per diversi decenni è stata un piccolo avamposto militare che doveva proteggere Gaeta, ma nel corso dei secoli l’edificio è stato utilizzato per molti altri scopi è stato una dogana e sede di uffici amministrativi e pure una prigione. La torre di Mola sarà invece visitabile ogni prima domenica del mese dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Museo Archeologico Nazionale di Formia

Posto in un’ala del Palazzo Municipale nota come Stalloni dei Borboni, il Museo dal 1197 custodisce sculture di grande livello databili dal I secolo a.C. al I secolo d.C. periodo di massimo splendore dell’Antica Formia. Statue che raffigurano uomini e donne, probabilmente membri illustri della società romana e personaggi della famigli imperiale oltre a raffigurazioni di divinità e soggetti mitologici. Si possono ammirare inoltre statue e cippi funerari, frammenti di affreschi e stucchi decorativi che ornavano le ricche ville sorte nei pressi della città. Il Museo è aperto tutti giorni dalle 8.30 alle 19.30.

Costi dei biglietti di ingresso

L’ingresso ai vari siti archeologici è gratuito per i bambini da zero a sei anni. Per i minori di età compresa tra 6 e 18 anni il biglietto, comprensivo di ingresso e visita guidata, avrà un costo di € 2,00. I maggiorenni pagheranno invece 5 euro.

È stato previsto un biglietto integrato per l’accesso e visita guidata a 3 siti archeologici della città (Cisternone, tomba di Cicerone, villa di Mamurra). Il costo previsto è di 10 euro per i maggiorenni e di 4 euro per i minori da 6 a 18 anni (sempre gratis la visita per i minori di anni 6). Il biglietto per i gruppi scolastici avrà un costo di soli 1,50 euro e di 3 euro in caso di visita guidata a tutti e tre i siti archeologici. Al di là degli orari di apertura, sarà possibile prenotare visite guidate per gruppi di minimo 5 persone contattando il numero 366.8780302.