Franco Marzullo: una passione per il mare e il mito di Circe

Si parla spesso di promozione del territorio, di un turismo da rilanciare, di una visione programmatica e propositiva che permetta alla nostra splendida provincia di farsi conoscere in tutto il suo fascino. In realtà ci sono tante realtà locali che amano la nostra terra e trasmettono agli altri questo amore operando quotidianamente.

È il caso di Franco Marzullo, capitano della motobarca Il Delfino che d’estate accompagna i turisti alla scoperta del promontorio del Circeo, osservandolo da un punto di vista inedito ai più: il mare.

Un uomo che ama la sua terra, le sue mille sfaccettature, la natura selvaggia, la sua storia, i miti e le leggende che la caratterizzano. Questo amore che si lega alla passione per il mare, al senso di libertà e di avventura che da sempre partire alla scoperta del mondo porta con sé.

Un novello Ulisse, sempre alla ricerca di qualcosa da imparare, che accompagna i visitatori non in una semplice gita in barca nelle acque cristalline di San Felice ma in un tuffo nella storia e nel mito. Una volta scesi dalla Delfino, dopo aver osservato la costa dal mare, San Felice e i suoi dintorni appariranno ancora più belli.

Franco Marzullo, classe ’46, è un uomo particolare: pescatore, architetto e traghettatore di anime curiose. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto qualche domanda per scoprire insieme come Circe ha stregato anche lui.

Figlio di una famiglia di pescatori, pescatore a sua volta. Che significa? Che tipo di vita è? Come si svolge una giornata tipo di un pescatore?

FM: provengo da una delle prime famiglie di pescatori di Terracina, la famiglia Marzullo. Prima di me furono pescatori mio nonno, mio padre, mio zio, potrei dire che la pesca è qualcosa che ho nel sangue, qualcosa di atavico. Sono sessant’anni che faccio il pescatore e la passione per questo mestiere è sempre viva. Ho cambiato 6 motobarche nel mio percorso perché ho cercato sempre di migliorarmi, di acquisire sempre nuove attrezzature. È senza dubbio una vita di grandi sacrifici e soprattutto che non dà alcuna certezza riguardo al proprio futuro. La giornata di un pescatore inizia molto presto, ma non si sa quando finisce. Quasi tutta la giornata sono impegnato nella pulizia e nella preparazione delle reti da pesca e l’indomani dipende sempre dalle previsioni del meteo.

Lei però a un certo punto ha deciso di prendere una laurea in Architettura e provare a cambiare vita, come ha preso questa decisione?

FM: avevo una passione sconfinata per il mare, ma anche tanta voglia di studiare e imparare. Non ho mai abbandonato la scuola, ho sempre cercato di conciliare lo studio con il lavoro. Mio padre aveva il desiderio che mi laureassi, non voleva che facessi la vita faticosa del pescatore e io ho cercato di accontentarlo, ma dopo la sua morte (avevo 24 anni) e dopo aver conseguito la laurea ho capito che esercitare la professione di architetto non mi soddisfaceva a pieno. Mi sentivo più libero in mare, da solo e con una barca tutta mia.

Dunque il richiamo del mare è stato più forte, cosa significa per lei salire in barca e salpare?

FM: alla fine il mare ha vinto su tutto. Salpare con la barca significa andare alla ricerca ogni giorno di qualcosa di nuovo, nuove zone dove pescare e sentirmi veramente libero e padrone della mia vita: questo per me significa davvero essere un “libero professionista”, non stare seduto alla scrivania.

Ha poi deciso di dedicarsi a una nuova attività che tra l’altro promuove il nostro splendido territorio, come è nata questa idea?

FM: viviamo in un territorio così ricco di bellezza, di natura, di storia che viene spontaneo pensare più in grande. Solcando tutti i giorni le acque del Circeo e dintorni sono sempre rimasto profondamente affascinato dai colori, dai suoni, dalle forme del promontorio e tutto quello che lo circonda e ho provato il desiderio di trasmettere quelle stesse emozioni che io vivevo agli altri. Credo che uno degli aspetti più sorprendenti di questo territorio sia proprio il rapporto con il mito, che è un intreccio di storia e leggenda che trova poi nella realtà moltissimi appigli. Se si vuole conoscere la vera anima di San Felice Circeo, quella più selvaggia legata a Circe, agli antichi naviganti e prima ancora ai nostri progenitori che lo abitarono, si deve osservare dal mare. Si è molto parlato dei ritrovamenti neanderthaliani di Grotta Guattari, ma il promontorio è costellato da più di trenta grotte, la maggior parte delle quali di fondamentale importanza storica e si possono vedere solo dal mare.

Cosa significa la Riviera di Ulisse per lei? Come si svolgono le visite guidate via mare?

FM: ho sempre amato la mitologia, ho studiato sia l’Iliade sia l’Odissea, ma il personaggio che davvero sento vicino a me è Ulisse (od Odisseo). Come lui sono sempre alla ricerca di nuove avventure e nuova conoscenza. Costeggiare la Riviera di Ulisse è un’esperienza unica, è qualcosa che profuma di magia, ma troppo spesso si giunge in questi luoghi non sapendo di questo antichissimo legame con il mito e lo scopo dei tour guidati è questo: aprire gli occhi alle persone e accompagnarli in questo meraviglioso viaggio. Partiamo tutti i giorni dal porto di San Felice Circeo, ma la narrazione vera e propria ha inizio dall’insenatura di Paola, luogo dove approdò Ulisse con i suoi compagni e si prosegue seguendo la sua rotta. Mi sono affidato a uno storico per comporre un documentario sonoro che tappa dopo tappa dà informazioni sulle numerose grotte, le torri costiere, il faro e racconta dei personaggi della Dolce Vita che hanno amato San Felice Circeo e io, come capitano della ciurma, dalla mia cabina racconto la mia conoscenza del mare e quanto ho appreso in questi sessant’anni di lavoro. E poi non può mancare il bagno in acque cristalline, in un mare che non ci si aspetta. Lo scenario è notevolmente diverso al litorale sabbioso.