Gaeta consegna un riconoscimento a Beppe Carletti dei Nomadi

Il Comune di Gaeta in questi giorni ha consegnato un riconoscimento ufficiale a Beppe Carletti, cofondatore e storico tastierista dei “Nomadi”.

Proprio in occasione del 60° anniversario dalla fondazione della band musicale, tra le più longeve d’Italia e nel mondo, infatti, è seconda dopo i Rolling Stones, il musicista è stato invitato a Gaeta per visitarne le bellezze naturali e storico-architettoniche e per ritirare questa onorificenza.

Lo scorso 13 settembre il sindaco Cristian Leccese ha accolto Beppe Carletti in Aula Consiliare e insieme hanno festeggiato questo importante anniversario della band e inaugurato una duratura amicizia con la provincia pontina sancita dalla presenza della giovane cantautrice di Formia, Camilla Pandozzi ha avviato una felice collaborazione.

“La storia della musica italiana – ha dichiarato il Sindaco Leccese - è passata da qui! È stato un onore accogliere in Aula Consiliare Beppe Carletti, cofondatore e storico tastierista dei “Nomadi”, leggendaria band che proprio quest’anno festeggia il 60° anniversario della nascita e che fa parte delle più belle pagine culturali del nostro Paese. Inoltre, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare anche la splendida voce della giovane cantautrice emergente di Formia, Camilla Pandozzi, che ha già vissuto una straordinaria esperienza aprendo il concerto dei Nomadi a Novellara. A lei rivolgiamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro, e sono sicuro che la sua grande passione la porterà a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

Grande l’emozione di Carletti nel visitare la splendida Gaeta e vedersi consegnare un gradito riconoscimento “Ringrazio il sindaco Cristian Leccese e tutto il comune di Gaeta per questo riconoscimento”, ha detto Beppe Carletti, “Sono molto contento di essere venuto a Gaeta, città che ho avuto modo di apprezzare per le sue belle artistiche e per il bellissimo porto. È una città che è sempre stata presente nei miei ricordi”.

È notizia di questi giorni che il musicista emiliano accompagnerà al piano Camilla Pandozzi durante le registrazioni del suo nuovo singolo “Illusioni” prodotto e arrangiato da Cosmo Masiello. Insieme gireranno anche un videoclip diretto da Simone Morini.

Per la giovane Camilla è senz’altro una grande occasione di lavorare accanto a un pilastro della musica italiana e un musicista di grandissima esperienza dal quale imparare e con cui fare esperienza.

“Ancora oggi – ha commentato Camilla Pandozzi – non riesco a crederci. L’intenzione di Beppe di accompagnarmi era stata già ufficializzata da diversi mesi, ma sono rimasta in un silenzio scaramantico perché ho il cuore colmo di gioia. Beppe è una persona fantastica e sono felicissima e onorata di questa collaborazione, abbiamo girato anche un videoclip. Un incontro tra generazioni diverse, ma ugualmente appassionate, del panorama musicale italiano”.

In attesa del frutto di questa collaborazione, intanto da venerdì 15 settembre si potrà ascoltare in radio e presso gli store digitale il nuovo singolo di Camilla dal titolo “Ex-Stasi”.