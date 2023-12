Giordana Angi a Verissimo: le grandi collaborazioni e il rapporto con i genitori

Un periodo di collaborazioni importanti e momenti di grande soddisfazione per Giordana Angi, la cantautrice italo francese originaria di Aprilia.

Ospite sabato 16 dicembre nella puntata della trasmissione Mediaset Verissimo, è stata intervistata dalla conduttrice Silvia Toffanin e ha raccontato di questo ultimo periodo felice per la sua carriera.

Dopo l’esordio a Sanremo giovani nel 2012 e varie collaborazioni tra cui quella con Tiziano Ferro, la cantautrice ha partecipato nel 2018 al talent Amici di Maria De Filippi vincendo il premio della critica giornalistica TIM. Da allora le collaborazioni importanti e i successi si sono susseguiti.

Durante la puntata di Verissimo infatti ha parlato dell’importante incontro con il suo produttore Martin Kierszenbaum che ha lavorato con artiste come Madonna e Lady Gaga e delle collaborazioni eccellenti con Sting e Shaggy, dai quali ha imparato molto anche umanamente.

Ed è umanamente, al di là della voce e del grande talento di compositrice, che colpisce Giordana Angi, una ragazza spontanea, umile che ancora si stupisce della strada percorsa e dei risultati ottenuti.

Nel corso dell’intervista a Verissimo ha parlato anche del suo rapporto con i genitori, di quanto l’abbia segnata la loro separazione e come ha ricostruito un rapporto con loro.

E se Giordana è reduce da un tour di successo in Francia questa estate, oggi promuove con il sorriso un nuovo EP uscito a novembre che arriva in ben quattro lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo, per il quale ha lavorato molto, per perfezionare la pronuncia e che mostra una nuova pagina della sua carriera, in cui la costante è la sua sincerità, il suo mettersi a nudo.

Una grande passione per la musica rinvigorita da un accurato lavoro interiore dopo un momento difficile in cui la cantautrice pontina aveva quasi pensato di smettere di scrivere canzoni e di cantare.

Per chi non avesse avuto modo di vedere la puntata di sabato 16 dicembre di Verissimo, è possibile recuperarla sul sito Mediaset Infinity