Candidato agli Oscar il corto "Grazie Michele" di cui è coprotagonista Valerio Catoia

Già eroe per aver salvato dall’annegamento una bambina di Sabaudia, ha ricevuto il riconoscimento di poliziotto ad honorem per il suo gesto che gli è valso anche il titolo di Alfiere della Repubblica, atleta para olimpico nella specialità “Canoa” kayak k1, nuotatore provetto, ballerino e capo scout, Valerio Catoia, giovane pontino con sindrome di Down, raggiunge un nuovo traguardo: il cortometraggio “Grazie Michele” al quale ha partecipato come attore è candidato come miglior Live Action Short Film alla 96° edizione degli Academy Awards®.

Valerio interpreta Adriano, adolescente paraplegico e migliore amico del protagonista Michele (Andrea Salcone) con sindrome di Down, insieme ne combinano di cotte e di crude diventando l’anima del loro paese.

Michele aiuta Adriano a conquistare la bella Loredana di cui è da tempo innamorato e lo incoraggia in ogni momento in cui perde fiducia. Il padre di Michele, il maresciallo del paese interpretato da Andrea Roncato, non vede bene l’esuberanza del figlio ma sarà proprio la mamma di Adriano, interpretata da Antonella Ponziani, a far capire al maresciallo quanto Michele abbia fatto per tutti loro, con semplicità, con il sorriso, aiutando Adriano ad accettare sé stesso e a far capire al mondo che loro non sono “Diversamente Abili” ma “Abili Diversamente”.

Per il cortometraggio diretto da Rosario Errico, che ne cura anche la sceneggiatura insieme a Stefano Pomilia e Francisco Josè Fernandez, è solo uno dei riconoscimenti già collezionati.

Grazie Michele, corto di grande valenza sociale che parla di disabilità in maniera spensierata ma non superficiale, ha infatti vinto diversi premi dal Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera co-organizzato da Rai Cinema al prestigioso Globo d’oro, dal Premio Internazionale Padre Pio da Pietrelcina e arriva ora la candidatura agli Oscar.

Chissà se per il nostro Valerio non si stia per aprire una nuova possibile carriera, nel frattempo incrociamo le dita affinché possa volare a Los Angeles a ritirare il premio insieme al regista Rosario Errico e a tutto il resto del cast.