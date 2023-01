Gretel Factory, la gelateria di Formia che ha confermato i "Tre Coni"

Nel cuore dell'inverno, Gambero Rosso presenta la Guida Gelaterie d'Italia 2023. Una mappa completa dei migliori gelati di tutto lo Stivale da nord a sud.

La guida è stata presentata il 23 gennaio al Sigep di Rimini, segnalando 493 esercizi con 83 nuovi ingressi.

La Guida Gelaterie d'Italia 2023

Il Gambero Rosso quest'anno ha acceso ancora di più i riflettori su un gelato più “agricolo” ma non per questo meno attento alla tecnologia e ad intriganti mix con altri settori del mondo enogastronomico. Un gelato nel quale natura e scienza costituiscono un binomio sempre più indissolubile. Da un lato trionfa il ritorno alla terra con grande attenzione al recupero degli scarti, dall’altro si moltiplicano le collaborazioni dei maestri gelatieri con chef, pasticceri, cioccolatieri, nutrizionisti e cantine per dar vita ad una proposta sempre più ampia, per far sì che la gelateria, senza perdere il suo carattere distintivo, allarghi il suo raggio d’azione con un’offerta che copra tutto l’anno.

Destagionalizzare e diversificare: questa la vera sfida del futuro. Una sfida che è stata già pienamente colta dai professionisti più attenti e che ci ha spinto ad introdurre un nuovo premio, il premio innovazione. Una sfida che implica, necessariamente, studio, preparazione e dunque formazione. È il tempo del gelatiere-imprenditore, un professionista attento alla qualità del prodotto ma capace nello stesso tempo di gestire con grande intelligenza il locale, a cominciare dal personale.

Il gelato Tre Coni di Latina e tutti i premiati nel Lazio

Anche il Lazio occupa il suo posto di rilievo con un lungo elenco di premiati. In provincia di Latina, in particolare, a spiccare è Gretel Factory, gelateria di Formia. A lei vanno i "Tre Coni", più alto riconoscimento della Guida Gelateria d'Italia 2023. Altro premio speciale, in provincia di Latina, a Tonka, gelateria di Aprilia che si aggiudica Premio "Valorizzazione delle produzioni locali".

Nel Lazio sono sette, in tutto, sette le gelaterie premiate con i "Tre Coni": oltre a Gretel Factory ci sono Fatamorgana, La Gourmandise, Otaleg!, Stefano Ferrara Gelato Lab e Torcè a Roma e Greed Avidi di Gelato a Frascati (provincia di Roma). Altro premio speciale, quello per il "Miglior gelato al cioccolato", infine, a Stefano Ferrara Gelato Lab, nella Capitale.

Di seguito l'elenco dei premiati nel Lazio:

Tre Coni

Fatamorgana - ROMA

La Gourmandise - ROMA

Otaleg! - ROMA

Stefano Ferrara Gelato Lab - ROMA

Torcè - ROMA

Gretel Factory - FORMIA [LT]

Greed Avidi di Gelato - FRASCATI [RM]

Miglior gelato al cioccolato

Stefano Ferrara Gelato Lab - ROMA

Premio Speciale - Valorizzazione delle produzioni locali

Tonka - APRILIA [LT]