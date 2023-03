Guida Oli d'Italia 2023: Tre Foglie al Dop Colline Pontine Agresti 1902

"Olio eccezionale, emozionante", con queste parole il Gambero Rosso ha assegnato alla Dop Colline Pontine Agresti1902 le 3 Foglie, il massimo riconoscimento attribuito dalla Guida Oli d'Italia 2023.

“La Dop – ha sottolineato Francesco Agresti, il titolare della società agricola Agresti 1902 – è il marchio di tutela comunitario che certifica qualità e tipicità, identificando un prodotto unico che per le sue caratteristiche e il legame con il territorio da cui proviene non può essere prodotto altrove. Produrre un extravergine Dop è una scelta obbligata per valorizzare non solo l'olio ma anche il territorio da cui proviene”.

Itrana in purezza, Dop Colline Pontine Agresti1902 si presenta all'olfatto come un fruttato medio dal bouquet straordinario, si apre con un'intensa aromaticità espressa dalla foglia del pomodoro e dalle nette sensazioni erbacee di rucola e basilico fresco.

Al gusto si propone con note vegetali vellutate che stimolano il palato, una gradevole persistenza del retrogusto di pomodoro verde; piacevoli note piccanti condiscono i sentori vegetali di pomodoro, lattuga e peperone giallo. Estremamente armonico e dal finale elegante.

Le 3 Foglie del Gambero Rosso arrivano a pochi giorni di distanza da un altro riconoscimento: quello di Miglior Dop Colline Pontine 2023 assegnata dalla Capol.