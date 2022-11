Il Borgo più bello del Lazio 2022, la finale: 3 località pontine si giocano la vittoria

Sono finite le semifinali del contest "Il Borgo più bello del Lazio 2022", il concorso lanciato settimane fa sulla pagina Facebook di VisitLazio. I tre borghi vincenti in ciascuna delle tre semifinali si scontreranno, a partire dal 22 novembre, alla ricerca della vittoria. E la notizia sorprendente è che tutti i finalisti sono della provincia di Latina.

Il territorio pontino si era già affermato alle semifinali con 4 borghi promossi; Sermoneta si è fermata ad un passo dalla finale, mentre, a raggiungere l'ultimo step di questo meraviglioso viaggio nei borghi più belli del Lazio sono Fossanova di Priverno (con 2610 voti), Fondi (con 3182 voti) e Gaeta Medievale (con 3089 voti).

Come si vota

Oggi, 22 novembre, dalle ore 12, gli utenti potranno votare. Sul profilo Facebook di Visit Lazio sarà pubblicato un post con i 3 finalisti: Fossanova di Priverno, Fondi e Gaeta Medievale appunto. Basterà aprite (con un click) la foto del borgo preferito nella galleria delle tre foto nel post ed esprimete il voto con un click su "mi piace" (pollice) o qualsiasi altra icona (cuore, abbraccio…) alla fotografia del borgo scelto. Vincerà il borgo più votato in questa gara.

La finale avrà durata di 72 ore, scadute le quali i voti non saranno più conteggiati per la classifica finale. Gli utenti, dunque, avranno tempo fino alle ore 12 di venerdì 25 novembre.

Attenzione: i voti espressi nei commenti e/o via Messenger di Facebook non sono conteggiati dal contatore e quindi non sono validi.

Le classifiche delle 3 semifinali

14 novembre:

1° Fossanova di Priverno (LT) - 2.610 voti

2° Leonessa (RI) - 1.961 voti

3° Collepardo (FR) – 832 voti

16 novembre:

1° Fondi (LT) - 3.182 voti

2° Arpino (FR) - 3.172 voti

3° Civita di Bagnoregio (VT) - 1.412 voti

19 novembre:

1° Gaeta Medievale (LT) - 3.089 voti

2° Castelnuovo di Porto (RM) - 2.981 voti

3° Sermoneta (LT) - 1.099 voti