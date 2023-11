Beppe Carletti dei Nomadi duetta con la cantautrice pontina Camilla Pandozzi

Si sono incontrati a Novellara questa primavera quando lei ha aperto il concerto che celebrava i 60 anni di carriera della band più longeva in Italia e seconda al mondo dopo i Rolling Stones, e da lì ha preso vita la loro collaborazione: stiamo parlando di Camilla Pandozzi e Beppe Carletti, il leggendario tastierista e membro fondatore dei Nomadi.

La giovane cantautrice di Formia, da sempre appassionata e studiosa di musica è stata selezionata per aprire un concerto importante nella storia della band del compianto Augusto Daolio e da allora è iniziata una conoscenza e collaborazione che ha arricchito molto Camilla.

Due generazioni a confronto unite dal talento e dalla passione per la musica hanno dato vita a un nuovo progetto che fonde la storia della musica e l’esperienza con la freschezza e l’innovazione delle nuove leve del panorama musicale italiano.

Proprio a dicembre, il 15 per la precisione, uscirà il primo singolo “Illusioni” del nuovo album di Camilla, un brano scritto dalla ragazza, che è accompagnata al pianoforte da Beppe Carletti. Il musicista in questi mesi è diventato il suo mentore, supervisionando la produzione del nuovo disco e dandole preziosi consigli per la sua futura carriera.

Ovviamente il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali ma anche in un vinile a tiratura limitata autografato da Camilla e da Beppe Carletti, una vera e propria chicca per i collezionisti.

Non ci resta che attendere la metà di dicembre per ascoltare il brano e fare l’in bocca al lupo a questa giovane talentuosa pontina.