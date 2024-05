Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 11 e domenica 12 maggio

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi. Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Sono davvero tante le manifestazioni che si tengono in questo fine settimana nella provincia di Latina: a Cisterna doppia festa con la Fiera dell’Ascensione e la Festa della Madonna del Divino Amore. A Latina arriva la Festa dello Sport al CONI mentre a Pontinia si celebra la primavera con la manifestazione Pontinia in Fiore.

Visite guidate ed escursioni

Come sempre sono diverse le occasioni per conoscere meglio il nostro territorio e godersi delle sue bellezze naturali, tra queste c’è l’escursione guidata sul picco del Monte Circeo e le aperture nel week end del Giardino di Ninfa.

Cultura

Con il mese di maggio arrivano due manifestazioni culturali tipiche di questo periodo: il Maggio Sermonetano che porta nel borgo medievale ogni fine settimana spettacoli dal vivo, incontri, mostre e tanto altro; e il Maggio dei Libri incontri con autori e dibattiti che si tengono dal giovedì alla domenica in vari punti della provincia di Latina e non solo. Tra gli eventi culturali ci sono anche diversi appuntamenti organizzati nell’ambito della mostra diffusa Livia e le Altre Raccontano.

Spettacoli dal vivo

Musica, teatro e danza, a Latina in questo week end ce n’è proprio per tutti i gusti: si tiene infatti in questi giorni il Tendance, festival dedicato alla danza contemporanea, partirà sabato la rassegna Novecento, un secolo da scoprire all’arena del Museo Cambellotti e prende il via proprio questo fine settimana la maratona teatrale di NDS Non solo Danza e FAP. Presso la Chiesa di San Paolo aposto si terrà il primo appuntamento della rassegna Terrapontina...in canto.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: si inaugurano in questi giorni la personale di Claudio Cecconi al Circolo Cittadino di Latina e Mergers la collettiva degli studenti del Liceo Artistico nella piazzetta Nicolosi, sempre a Latina.

Tante le mostre in corso: allo Spazio COMEL si può visitare la personale dell’artista Alessandra Rovelli “Il Senso Mutevole del Nostro Andare”; alla Galleria Monti 8 prosegue la personale dell’artista newyorkese Stephen Buscemi “Blue Star”; tra i vicoli del borgo medievale e all’interno del Maggio Sermonetano c’è la collettiva Tra Ragione e Follia; al MADXI la mostra di Euro Rotelli all’interno della manifestazione Potere del Sapere; in vari musei della provincia di Latina prosegue anche la mostra diffusa Livia e le Altre Raccontano; alla OmniArt la collettiva Art is Now;

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.