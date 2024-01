Le notizie più importanti di oggi 1 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo il primo giorno del nuovo anno, lunedì 1 gennaio 2024, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la provincia.

- Tre ragazzini sono rimasti feriti la notte di Capodanno mentre utilizzavano dei fuochi di artificio. E' accaduto a Priverno dove i minori, di 15, 10 e 6 anni stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno nel giardino della loro abitazione insieme alle rispettive famiglie. Hanno riportato ferite al volto e alle gambe e per uno di loro si è reso necessario il trasporto al Bambin Gesù di Roma. (Leggi la notizia).

- Utilizzavano cani per combattimenti clandestini e li facevano vivere in pessime condizioni. Così due cittadini di nazionalità rumena residenti ad Aprilia sono stati denunciati in stato di libertà per maltrattamenti e combattimenti clandestini di animali e detenzione incompatibile di animali. (Leggi la notizia).

- Grandeaffluenza di cittadini in piazza del Popolo per il Capodanno di Latina 2024. L’evento che ha visto sul palco Tiziano Torre Dj e la Band Tutti Frutti è proseguito fino a tarda notte. Allo scoccare della mezzanotte il conto alla rovescia sul maxi Led allestito sul palco con il sindaco di Latina Matilde Celentano e gli altri consiglieri che hanno brindato insieme ai cittadini in festa. (Leggi la notizia).

- Conto alla rovescia per l’inizio dei saldi invernali 2024. Anche a Latina, come in tutto il Lazio, le vendite promozionali prenderanno il via il 5 gennaio - primo giorno feriale antecedente l’Epifania- e dureranno sei settimane quindi fino a giovedì 15 febbraio. I consigli di Confcommercio per approfittare dell'opportunità degli sconti e fare ottimi acquisti. (Leggi la notizia).