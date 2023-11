Le notizie più importanti di oggi 11 novembre 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 11 novembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la provincia pontina.

- Un uomo ha aggredito la compagna incinta colpendola con pugni e schiaffi e ferendola in modo tale da rendere il ricovero in ospedale. E' accaduto a Campoleone: a suo carico è stata emessa una misura cautelare con divieto di avvicinamento alla compagna convivente per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. (Leggi la notizia completa)

- Sorveglianza speciale per un 60enne del capoluogo pontino con un lungo elenco di precedenti penali e ritenuto pericoloso. Si tratta di Maurizio Cirilli, ritenuto soggetto che "vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa Il provvedimento obbligherà l’uomo, per il prossimo anno, a non allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora, a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso tra le 21 e le 7, a mettersi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzionee dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”. (Leggi la notizia completa)

- Ancora controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Latina, congiuntamente a personale del Gruppo Forestale di Latina, del Nas, del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro hanno effettuato un’operazione ad Alto impatto unitamente alle altre forze dell’ordine finalizzata ad accrescere la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nel quartiere Nicolosi. Verifiche in cinque attività commerciali, segnalandone due per aver impiegato lavoratori in nero con provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa; tre per mancanza di attestati di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare. (Leggi la notizia completa)

- La messa in sicurezza del ponte Sisto a Terracina è stata al centro della riunione tenutasi in Prefettura nell'ambito del Tavolo tecnico permanente per il monitoraggio e il coordinamento delle iniziative in materia di mobilità e infrastrutture. Il Comune di Terracina ha rassicurato circa l'imminente riapertura del transito sul Ponte Sisto, con ripristino della viabilità sull'attuale struttura temporanea, non appena saranno terminati i lavori di manutenzione in corso la cui ultimazione è prevista per il 30 novembre. (Leggi la notizia completa)