Le notizie più importanti di oggi 13 gennaio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, sabato 13 gennaio, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti con le informazioni su ciò che è accaduto a Latina e nell'intera provincia.

- I carabinieri del Nipaf hanno sequestrato la nuova struttura commerciale del via del Lido oggetto di una vicenda urbanistica piuttosto controversa che ha portato ad una indagine della Procura. Il sequestro ha interessato anche l’area circostante di 12mila metri quadrati adibita a viabilità e parcheggi tutti funzionali e connessi al centro commerciale. Sono 5 persone le persone indagate tra tecnici comunali, amministratori delle società proprietarie dell’area in questione e tecnici professionisti per i reati di lottizzazione abusiva e lavori privi di autorizzazione paesaggistica: le criticità riguardano sia le autorizzazioni commerciali alle tre attività che la violazione di norme urbanistiche.

- Cinque persone (tre uomini e due donne) tutte residenti a Latina sono accusate di avere violato l’articolo del Codice penale che vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Nel luglio 2020 hanno commentato un post pubblicato sul gruppo Facebook “Latina Degrado Urbano” relativo al campo nomadi di Castel Romano con frasi offensive. La Procura dovrà disporre un nuovo rinvio a giudizio davanti al Tribunale.

- Gli uomini della Questura di Latina sono stati impegnati anche oggi, sabato 13 gennaio, nei servizi di controllo interforze ad “Alto Impatto” nel quartiere Nicolosi dove sono stati individuati ed espulsi alcuni stranieri irregolari e poi a Cori e Roccamassima per prevenire furti nelle abitazioni e nei negozi.

- Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della struttura di via Don Minzoni che ospita il mercato annonario di Latina.Le opere realizzate consistono in lavorazioni interne, esterne e in interventi per i servizi connessi all’area del mercato volti a migliorare la fruizione da parte degli utenti e degli operatori. Partiranno invece prossimamente i lavori previsti per il mercato settimanale nel quartiere R6.

- Hanno pranzato a ristorante poi se ne sono andati senza pagare il conto. Ma sono stati rintracciati e denunciati per insolvenza fraudolenta. E’ accaduto ad Aprilia dove quattro persone, due uomini e due donne, dopo avere consumato un pasto presso un esercizio di ristorazione si sono allontanati senza pagare il dovuto, vale a dire 170 euro.