Le notizie più importanti di oggi 16 dicembre 2023 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, venerdì 15 dicembre, attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e tutta la sua provincia.

- I carabinieri del Reparto operativo-Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a Fabio Di Stefano, componente del clan Di Silvio ritenuto "pericoloso in quanto soggetto che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica". (Leggi la notizia)

- La Guardia Costiera di Gaeta ha detenuto una nave general cargo di bandiera panamense nel porto locale a causa di gravi deficienze in materia di addestramento del personale e della carenza dell’International Ship Security Certificate, documento cruciale per garantire la sicurezza della nave da possibili attacchi terroristici. (Leggi la notizia)

- A Latina nasce l’associazione Avvocato di strada, nata per offrire sostegno legale e tutela giuridica alle persona senza dimora che ne fanno richiesta. La presentazione ufficiale questa mattina presso i locali del Centro pastorale della parrocchia Immacolata in via Vico 36 che ospiteranno questo servizio a partire dall'8 gennaio prossimo quando lo sportello comincerà a funzionare tutti i lunedì dalle 9 alle 11. (Leggi la notizia)