Le notizie più importanti di oggi 2 giugno 2024 a Latina e in provincia

Ecco il riepilogo di questa domenica 2 giugno attraverso il racconto delle notizie e dei fatti principali di Latina e del resto della provincia pontina.

- La zona pub di Latina ancora una volta è stata teatro di un episodio di cronaca. Nella notte tra sabato e domenica una persona non ancora identificata, nel corso di una discussione in un locale ha puntato un coltello al fianco di un ragazzo minorenne costringendolo ad uscire poi, una volta raggiunto l’esterno, l’aggressore ha colpito il suo interlocutore con una bottigliata ferendolo al volto. Per la vittima si è reso necessario l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118 e il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale Goretti. Il giovane ha riportato il taglio del labbro, la frattura del setto nasale e la rottura di alcuni denti.

- Misura della sorveglianza speciale per Valentina Travali, ritenuta pericolosa in quanto persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa e dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, è stato notificato alla 37enne componente della nota famiglia criminale dai carabinieri del Reparto operativo-Nucleo investigativo di Latina. L'attività di indagine ha consentito di dimostrare come la donna, sin da quando era poco più che maggiorenne e quasi senza soluzione di continuità, sia stata una persona dedita ad attività delittuosa quali le estorsioni, le violazioni delle leggi in materia di armi e di stupefacenti.

- Si è tenuta questa mattina a Latina la cerimonia ufficiale per il 78° anniversario della fondazione della Repubblica su iniziativa della Prefettura. La manifestazione si è svolta in piazza della Libertà con lo schieramento delle forze armate e delle forze di polizia per gli onori al Prefetto cui ha fatto seguito la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Nel suo discorso il Prefetto Maurizio Falco ha sottolineato di voler dedicare questa festa "a tutti quelli che quotidianamente tengono in piedi a vario titolo e responsabilità la macchina dello Stato democratico in provincia. A seguire la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, concesse dal Presidente della Repubblica a venti cittadini di questa provincia. Alla cerimonia erano presenti numerosi sindaci del territorio pontino.

- L’altro pomeriggio a Latina una bambina è stata morsa da un cane in prossimità di un negozio dove si trovava con i genitori. La piccola è stata ferita da un cane di media taglia di razza meticcia, regolarmente iscritto all’anagrafe canina, di proprietà di una donna 57enne di origine polacca. La bambina, prontamente soccorsa, è stata trasportata con un’ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti mentre la proprietaria del cane è stata denunciata per lesioni personali colpose e malgoverno di animali.